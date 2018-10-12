Вадим Саранчуков: Если есть руки, есть голова на плечах, надо работать 12.10.2018, 13:49

Как активист оппозиции открыл ремесленную мастерскую.

Год назад глава партии БНФ по Гродненской области открыл ремесленную мастерскую и начал удивлять своими деревянными изделиями. О пути от Шерлока Холмса, затем юриста и ремесленника рассказывает «Белсату» Вадим Саранчуков.

«Ой, а что это будет?», – спрашиваю, поднимая кусок дерева со стола.

«Потом увидишь», – сохраняет тайну новоиспеченный мастер.

Вадим Саранчуков более известен как общественный активист и руководитель партии БНФ по Гродненской области. Год назад новое хобби полностью изменило жизнь Вадима. Нет, он не перестал заниматься политикой и общественными делами, однако нашел для себя занятие, которое не только приносит радость, но и заработок.

«Надо было получить два высших образования, чтобы понять, что сидеть в офисе неинтересно», – сразу объясняет Вадим. – «Я юрист, и экономическое сопровождение бизнеса – моя специализация. Юристом я работал несколько месяцев. Потом понял, что эта профессия в классическом виде – не мое. Я безусловно рад, что получил юридическое образование. Это помогает каждый день в жизни. Я не боюсь закона, не боюсь искать информацию, знаю, где ее искать. А к работе руками всегда тянуло. Где-то год назад я попытался работать с деревом, начало получаться, и я решил продолжать».

Как рассказал Вадим, начитавшись Шерлока Холмса в детстве, он мечтал быть частным детективом и, видимо, поэтому выбрал юридическое образование. Однако за свою жизнь ему пришлось изменить целое множество занятий.

Еще в 1990-х годах вместе с отцом он делал витражи. После работал юрисконсультом в программе Международной организации труда, потом менеджером, заведующим отделом по кондиционированию и вентиляции в одной частной фирме, потом тренером и т.д. Какое-то время назад он вернулся к обработке стекла. До сих пор Вадим наносит на стаканы и бокалы почти любые изображения, в частности изображения Погони и даже пейзажи Камчатки.

«Любой человек должен чем-то заниматься. Партия – проект не коммерческий. В партии деньги не зарабатывают и никогда не зарабатывали. Те легенды о вагонах грантов и баксов, которые мы разгружаем в Белостоке – это легенды и на самом деле не соответствуют действительности. А любому человеку нужно что-то кушать. Поэтому, если есть руки, есть голова на плечах, надо работать», – говорит Вадим Саранчуков.

«Все через интернет»

Мастерством обработки стекла и дерева гродненский активист овладел через интернет. Также через интернет ремесленник продвигает свои изделия.

«В современном мире нет ничего закрытого, и все довольно легко можно найти в свободном доступе. И не надо даже магазин держать. Как ремесленник я зарегистрирован достаточно давно. Это достаточно простая форма деятельности на сегодняшний день в Беларуси.

В год нужно заплатить одну базовую величину рамесленного сбора и подоходный налог по итогам года. В сегодняшнем информационном пространстве абсолютно не обязательно какое-то физическое присутствие, чтобы чем-то заниматься или что-то продавать. Кроме того меня не ограничивает мое местоположение. Люди заказывают через интернет, а я высылаю почтой хоть по всему миру. Мои заколки заказывали уже в Данию и Францию», – говорит Вадим.

«Спасают кухонные доски»

В своем творчестве Вадим Саранчуков постоянно экспериментирует. Самые различные украшения на шею, заколки, кухонные доски, брелоки, рамки, подносы, шкатулки, панно на стены – это лишь маленькая часть того, что уже сделано. Первичным и основным замыслом было изготовление национально ориентированной продукции. Однако со временем Вадим решил не останавливаться только на этом направлении.

Дизайнер изделий – жена Ирина, которая имеет два художественных образования. Из техники мастер использует ленточную и шлифовальную пилы, гравер, лобзик и другие инструменты. Для мастерской Вадим снимает маленькую комнатку в подвале своей многоэтажки, однако, как утверждает ремесленник, работа такая, что одного места можно не придерживаться. Хочешь – в мастерской работай, хочешь – дома, хочешь – в деревне. Больше проблем возникает с поиском подходящего дерева, поскольку не каждую породу легко найти в магазинах.

Минимальная стоимость изготовления составляет от 30 рублей. Стоимость мастер формирует, исходя из затраченного времени и материалов.

«Каждая вещь уникальна»

Как рассказал ремесленник, только небольшие объемы его продукции идут в магазины. Во-первых, это значительно повышает стоимость вещи, а во-вторых, каждая вещь, вырезанная из дерева уникальна и не подходит для массового изготовления.

«У меня массово ничего не получается. Нельзя сделать две одинаковые заколки к примеру. Даже когда я делаю какие-то подставки под очки, то это каждый раз разная подставка, разная порода дерева, разная форма получается. Невозможно их взять и на принтере напечатать. По-другому идет волокно, маслом покрыл – и получается другой цвет. Я не могу сделать то же, а только что-то похожее. Когда мне говорят, сделай мне заколку, которую я видел у тебя на странице, то начинаются муки творчества. Но мне нравится. Жалею только, что десять лет назад этим не занялся», – добавляет Вадим Саранчуков.