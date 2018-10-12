Трамп: Мы продолжим поставки оружия Саудовской Аравии 12.10.2018, 14:02

Глава Белого дома не видит причин прекращать поставки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит причин для прекращения поставок оружия в Саудовскую Аравию в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает «Голос Америки».

Хашогги, известный критик саудовской политики, пропал после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Турецкие власти подозревают, что его могли убить в здании.

Беседуя с журналистами, Трамп сказал, что не видит причин блокировать контракты на поставку оружия в Саудовскую Аравию или инвестиции страны в США, несмотря на ситуацию вокруг Хашогги. По его словам, в таком случае ближневосточная страна просто перенаправит деньги в Россию и Китай.

«Они тратят 110 миллиардов долларов на военную технику и вещи, которые создают рабочие места… для этой страны. Мне не нравится концепция пресечения инвестиций на 110 миллиардов долларов в США, потому что знаете, что они сделают? Они возьмут и потратят эти деньги в России или в Китае, или где-нибудь еще», – заявил президент.

Его заявление вызвало резкую реакцию со стороны членов Сената, в том числе и республиканцев. Многие из них в среду подписали письмо, чтобы подготовить почву для введения санкций в отношении саудовских чиновников.

В соответствии с глобальным законом Магнитского об ответственности за нарушения прав человека, это письмо обязывает Белый дом в течение 120 дней сообщить Конгрессу свою точку зрения относительно того, действительно ли имело место нарушение прав человека и следует ли ввести санкции.

«Если будет установлено, что они убили журналиста, это сильно изменит наши отношения, – сказал журналистам сенатор Боб Коркер, возглавляющий комитет по международным отношениям. – Должны будут последовать серьезные санкции на высших уровнях».

В соответствии с американским законодательством, Конгресс может заблокировать крупные поставки оружия. Существует также неофициальный процесс, в рамках которого законодатели могут временно приостановить продажу оружия.

Трамп заключил соглашение о поставках американского оружия в Саудовскую Аравию на 110 миллиардов долларов в ходе своей первой зарубежной поездки в качестве президента в мае 2017 года.

По словам сенатор-демократа Боба Менендеса, складывается впечатление, что законодатели готовы заблокировать поставки, если выяснится, что саудовские власти причастны к исчезновению Хашогги.

«Мы не можем позволить даже союзникам считать, что у них есть карт-бланш на любые действия», – сказал он журналистам.