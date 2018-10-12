«В Кремле не две башни, а гораздо больше дерутся за власть» 1 12.10.2018, 14:13

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Борислав Береза и Ольга Скабеева

Украинский нардеп – об особенностях режима в РФ.

"В день рождения Бориса Немцова я поздравляю всех сторонников Бориса Немцова. Я верю, что те идеи и те цели, ради которых Борис боролся, победят. Мне очень жаль, что Кремль убил Бориса Немцова, мне жаль, что Кремль убил Анну Политковскую, мне жаль, что Кремль убивает остальных. Мне жаль, что Кремль убивает Сенцова, мне жаль, что Кремль убивает Балуха, мне жаль, что Кремль убивает остальных украинцев. И я скажу честно: до тех пор, пока Кремль будет убивать украинцев, мы будем воспринимать вас как врагов. Именно Кремль. А россиянам я желаю, чтобы вы победили, избавились от Путина и его опричников. Напомню, что после Нюрнберга главный редактор "Фёлькишер беобахтер" был казнен за то, что был нацистом".

Такой монолог перед микрофоном телеведущей канала "Россия-1" Ольги Скабеевой произнес Борислав Береза, внефракционный депутат Верховной Рады и член украинской делегации на сессии ПАСЕ.

Телеканал не дал в эфир выступление Березы, а Скабеева обвинила депутата в том, что он разбил микрофон. Был показан только момент, когда Береза бросил микрофон, и сюжет о том, как украинская делегация поет Скабеевой гимн Украины.

Присутствие кремлевских журналистов в Страсбурге объяснялось дискуссией о возможном возвращении России в органы Совета Европы. Судя по всему, этого не случится. 10 октября генеральный секретарь CE Турбьерн Ягланд заявил, что оно будет прекращено, если Москва не внесет взносы в бюджет организации. "Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет", – сказал он.

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседаниях уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года – после аннексии Крыма. C 2017 года она не платит взносы.

11 октября стало известно, что российская делегация не намерена вносить заявку о своих полномочиях и платить взнос за следующий год. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объявил: "В тех условиях, которые сегодня созданы в ассамблее усилиями украинских и британских русофобов и примкнувших к ним жертв хамской антироссийской пропаганды, мы работать не хотим. С большой долей вероятности в таких условиях участвовать в этом откровенном "цирке с резиновыми перчатками" Россия не будет. Зачем нам это? Ездить, выслушивать про себя грязную клевету и платить за это деньги?"

9 октября во время выступления в ПАСЕ представитель украинской делегации Алексей Гончаренко надел резиновые перчатки, желая показать, что защищается от "токсичной России", а 25 членов Парламентской ассамблеи подписали резолюцию о выделении депутатам средств химической защиты в случае возвращения России в ПАСЕ.

Несмотря на то что украинцы отказывались разговаривать с кремлевскими журналистами, Ольга Скабеева и ее коллеги упорно их преследовали. В связи с этой историей в социальных сетях вспомнили видеозапись 2015 года: как охранник Петра Порошенко нейтрализует настойчивую Ольгу Скабееву в Минске, крепко прижав ее к груди:

Борислав Береза рассказал Радио Свобода о встрече с Ольгой Скабеевой в Страсбурге и ситуацией вокруг членства России в ПАСЕ.

– Это ваша первая встреча лицом к лицу с российскими пропагандистами такого калибра?

– Когда-то меня приглашали в студию к Киселеву, но после моих ответов перестали приглашать. Они привыкли работать в комфортных для себя условиях, а там был момент, когда они не могут контролировать процессы. Выведя их из зоны комфорта, можно говорить правду.

– Вы смотрите российское телевидение?

– Целенаправленно не смотрю, иногда просматриваю дайджест, чтобы понимать тренды российских СМИ.

– Жаль, потому что сейчас российские телеканалы описывают сессию ПАСЕ и утверждают, что там захватили власть русофобы...

– Все гораздо проще: Россия хочет вернуться в Парламентскую ассамблею, не выполняя ни одной ее резолюции, не прекращая агрессию на Донбассе, не уходя из Крыма. Россия хочет просто-напросто принудить к выполнению ее желаний. Однако европейское сообщество настроено совершенно иначе. Отдельные представители Европы заинтересованы в коммерческих отношениях, например, в "Северном потоке – 2" и открыто лоббируют возвращение российской делегации, но, несмотря на это, европейцы понимают, что есть европейские стандарты демократии, от которых они отступить не могут. До тех пор, пока европейцы, в отличие от России, обязаны отчитываться перед своими избирателями, России будет очень сложно продавливать свои интересы только путем угроз и шантажа и подключая финансовые ресурсы. Они часто коррумпируют европейских политиков, однако те после этого становятся токсичными и недолговечными. Так было, например, с Педро Аграмунтом, который возглавлял Парламентскую ассамблею. Когда стало известно про его связи с Россией, когда это все всплыло благодаря усилиям украинской и других делегаций, то господин Аграмунт покинул занимаемую должность, фактически сбежал.

– Возможен и другой подход. ПАСЕ – это один из инструментов, которые хоть как-то заставляют Россию придерживаться стандартов демократии, и исключение России обрушит этот механизм окончательно. Вы с этим не согласитесь?

– Россию никто не исключал, на Россию были наложены санкции вследствие аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. Когда они оккупировали часть Донбасса, Европа не могла дальше это терпеть. Их лишили слова, однако они в знак протеста покинули Парламентскую ассамблею. Им показалось, что за ними будут бегать, но выяснилось, что это не так. Тогда они начали заниматься финансовым шантажом. Тоже не работает. Несмотря на то что некоторые политики открыто их лоббируют, консолидированное европейское сообщество четко противопоставило себя требованиям российской делегации. Когда мы говорим о том, что как-то кто-то мог в чем-то заставить Россию, смотрите: есть резолюция о том, что Россия обязана освободить Олега Сенцова, есть резолюция о том, что Россия должна прекратить оккупацию Донбасса. Слушает ли Россия Парламентскую ассамблею и Совет Европы? Нет, ни в коем разе. Олег Сенцов находится в заточении, его убивают так же, только другим способом, как убили Анну Политковскую или Бориса Немцова, как других политических деятелей, которые находились в оппозиции к режиму. Россия давно перестала выполнять требования Совета Европы, Парламентской ассамблеи или исполнять решения Европейского суда по правам человека. Она может выполнить отдельные решения, но только те, которые ей выгодны и не требуют никаких фактически усилий.

– Судя по последним заявлениям Толстого и Слуцкого, Россия и сама готова покинуть ПАСЕ. Как это объяснить?

– Есть такая известная арабская поговорка: он сказал раз, я ему поверил, он сказал два, я засомневался, он повторил это в третий раз – я понял, что он врет. Так часто Россия повторяет, что она хочет уйти, и так сильно пытается вернуться, что это очередные маневры. Более того, ни для кого не секрет, что Россия каждый раз рассказывает то в лице Матвиенко, то в лице Толстого, то в лице Слуцкого о том, как она не хочет принимать участие, но при этом постоянные переговоры, постоянные делегации из Кремля сюда. Это напоминает попытку сохранить лицо, рассчитано на внутренний электорат. С другой стороны, в России есть два центра силы. Один центр говорит о том, что немедленно выходите из всех европейских институций, второй центр говорит, что нет. Одни ястребы, другие голуби, насколько могут быть голуби в России. В России не две "башни", а гораздо больше, и все они противодействуют, дерутся за контроль, воюют за возможность влиять. Надо также не забывать о том, где живут дети Лаврова, Шойгу, Суркова, Пескова, где живет дочь Путина. Не в России. Они все не видят себя в России и не хотят там жить. Они живут в Париже, в Лондоне, в Амстердаме или Нью-Йорке, в Сан-Франциско или в Вене.

Поэтому надо говорить о том, что в случае, если произойдет выход России из всех институций, возможны персональные санкции. Они заденут семьи, которые живут в Евросоюзе, а также счета и имущество, которое у российских топ-чиновников находится за пределами России. Вот этого они боятся больше всего. Потому что они находятся во власти не для того, чтобы управлять страной, а для того, чтобы становиться богаче и чтобы на эти деньги существовали их семьи. Поэтому решение они не приняли. По-прежнему они будут показывать, что готовы уйти, и прикладывать максимум усилий, чтобы их попросили остаться.

Россия хочет остаться, но на своих правилах. Потому что Россия понимает, что ей придется идти на попятную, иначе будут более жесткие санкции. Финансовые санкции при всех вариантах на Россию действуют негативно. Мы понимаем, что у России большой запас прочности, но у Советского Союза он был значительно больше, и Советский Союз развалился. Россия плавно идет по тому же пути. Кого они должны благодарить за это? Конечно же, Владимира Владимировича Путина, который сделал три большие вещи. Во-первых, он попытался возродить Советский Союз, окончательно противопоставив Россию Европе. Во-вторых, он помог появлению в Украине нации, которая сплотилась против единого врага, Кремля. Никто не сделал столько для появления единой нации в Украине, как сделал Путин своей агрессией, своей аннексией, своей оккупацией. И третья вещь: вкладывая деньги в войну, в оборонный комплекс, он прекращает финансировать все основные программы. Сейчас Россия увеличивает пенсионный возраст. А все это происходит вследствие того, что деньги имеют свойство заканчиваться. Поэтому Россия должна принять для себя решение: либо она будет развиваться как цивилизованная страна, либо последует за Советским Союзом.

– Обсуждается ли в Страсбурге в зале заседаний или в кулуарах скандал вокруг ГРУ, отравления в Солсбери и прочих шпионских историй?

– Публично упоминается Солсбери, публично упоминается знаменитый шпиль, на который гэрэушники ходили смотреть, а не публично обсуждается то, что уровень российских шпионов упал до самого низкого уровня. Сравнение России со слоном в посудной лавке четко отражает взгляд европейцев на модель поведения россиян за границей. Солсбери и все остальное помогло нам в действиях против Российской Федерации. Потому что европейцы говорят: мы могли бы закрыть на многие вещи глаза, но на эти убийства, прямую политику запугивания со стороны России они закрыть глаза не могут.

– После этой встречи с вашей делегацией Скабеева и прочие пропагандисты продолжают вас преследовать или теперь сторонятся вас?

– Смотрите, как интересно получилось: она сначала соврала и не подозревала, что идет съемка с других камер. Сейчас это видео просмотрели уже несколько сот тысяч человек, плавно идет к миллиону. Она не журналист, она классический пропагандист, притом очень низкого пошиба. Россияне, которые здесь присутствуют, ее называют таким интересным словом "хабалка". Есть запрос у Кремля на подобных персонажей, вот они и появляются.

Нет, российские пропагандисты покинули в тот же вечер Парламентскую ассамблею. Но мы наблюдали скандал, который они устраивали друг другу, они ругались. Скабеева очень сильно орала, она возмущалась, что у нее не получается что-то и вообще ее должны были оградить от "этих" – это, видимо, мы были. Было очень смешно наблюдать, как она себя ведет в некомфортных для себя условиях. Подозреваю, что теперь она будет отрываться в студии, меньше выезжать за границу, где выяснилось, что она непрофессионально ведет себя как человек, который пытается подражать журналистам. Кроме того, когда к ней обращались на английском, французском и других языках, выяснилось, что она не знает никакого, кроме русского. Меня это удивило, потому что мне казалось, что человек обязан знать несколько языков. Я, например, знаю четыре языка – английский, русский, иврит и украинский. Видимо, для Скабеевой русский язык – это единственный. Хотя нет, по-моему, она неплохо владеет еще матерным.

Кроме того, надо еще одну вещь сказать: Скабеева в течение целого дня преследовала всех украинских депутатов. Мы корректно ей объясняли, что не хотим общаться с российской прессой, мы не даем комментарии тем, кто будет потом фальсифицировать, переделывать или манипулировать нашими фразами. Так и произошло, она соврала, даже с тем же микрофоном, сказала: "Он вырвал у меня микрофон и с криком "смерть врагам" подбросил высоко вверх". Ложь, абсолютная ложь, как и все, что делают Скабеева и ей подобные.

Но рано или поздно приходится за все отвечать, за ложь, за преступления, за манипуляции. Если пропагандисты Путина думают, что они отсидятся тихонечко в стороне, то нет, скорее всего, какие-то санкции последуют и по ним. По каким-то будут уголовные, по каким-то экономические. В любом случае я верю в высший суд, суд справедливости. Рано или поздно эти люди, которые лизоблюдствуют перед Путиным и его системой, как когда-то работали пропагандисты на Советский Союз, на Сталина и компартию, ответят за все, что они совершают.