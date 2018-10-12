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Сергей Рутенко: Приготовил для «Барсы» фирменные белорусские деликатесы

  • 12.10.2018, 14:28
Сергей Рутенко
Фото: Официальный сайт ЧЕ по гандболу

Белорусский гандболист рассказал, чем будет угощать испанских друзей.

Известный в недавнем прошлом белорусский гандболист, двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Сергей Рутенко в преддверии визита каталонского клуба в Брест на матч с БГК имени Мешкова рассказал Виктору Казюлину, чем планирует угощать испанских друзей, пишет «Трибуна».

– В этой «Барсе» у вас есть старые знакомые?

– Из игроков – Виктор Томас. Плюс доктор, массажист. Обязательно приеду в Брест и встречусь с ними. Уже приготовил фирменные белорусские деликатесы.

– Какие?

– Самогон и соленые огурцы. Не смейтесь, серьезно! Раньше после побывок в Беларуси постоянно привозил ребятам эти гостинцы. Они балдели! Вот и сейчас при созвоне спрашивали: ну что, засолил огурцы? И про самогон, само собой, тоже, – сказал Рутенко.

Матч БГК – «Барселона» пройдет 13 октября (суббота) в Бресте. Начало – в 17.00.


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