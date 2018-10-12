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Лучшие фильмы для семейных выходных 

  • 12.10.2018, 14:33

Несколько отличных вариантов.

Вечер пятницы (как и субботы) — идеальный повод для того, чтобы собраться всей семьей за ужином в гостиной и посмотреть хороший фильм. А чтобы вы не потеряли много времени на поиск достойного фильма, журналисты сделали это за вас. В подборке kino.ru добрые ленты для семейного просмотра.

1+1

Прекрасное сочетание комедии и драмы в одном фильме. Каждый найдет для себя в картине нужную мысль, и удовольствие от просмотра все получат однозначно. История инвалида-миллиардера, который смог найти друга в лице своего помощника, который изменил всю его жизнь и показал, что даже в коляске можно быть счастливым.

Отпуск по обмену

Уютная картина про двух девушек, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Они знакомятся на сайте по обмену жилья на время отпуска и в последствие меняются домами, хоть они и находятся за 10000 км друг от друга. Как можно предположить, это навсегда меняет историю каждой из них.

Мамма Миа

Мюзикл, покоривший сердца миллионов. Основная изюминка, как можно понять по названию, в песнях культовой группы Абба. Добрая и красивая история любви и дружбы отлично подойдет для семейного просмотра.


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