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Reuters: Сразу семь стран создают коалицию против Китая и России

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  • 12.10.2018, 14:35
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В переговорах участвуют как сотрудники спецслужб и дипломаты, так и главы правительств.

Альянс разведслужб США, Австралии, Британии, Канады и Новой Зеландии (Five Eyes) собирается создать коалицию с разведками Германии и Японии для обмена информацией и противодействия Китаю и России, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, пишет "Новое время".

Как сообщается, несмотря на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о готовности в одиночку противостоять КНР, члены его администрации ведут активные кулуарные переговоры для создания неформального объединения для сдерживания Пекина в его инвестиционных стремлениях и попытках вмешательства в дела других стран.

И хотя центром внимания Five Eyes и его союзников является Китай, переговоры разведслужб также затрагивают и Россию, которая ответственна за вмешательство в зарубежные выборы, химическую атаку в британском Солсбери и агрессию против Украины.

"То, что могло начаться как спонтанные дискуссии, теперь ведет к более подробным консультациям о лучших методах и дальнейших возможностях для сотрудничества", - прокомментировал один из собеседников создание новой коалиции.

По имеющимся данным, в переговорах участвуют как сотрудники спецслужб и дипломаты, так и главы правительств.

"Мы живем в новом мире. Такая неожиданная встряска со стороны авторитарных режимов провоцирует более тесное сотрудничество и реальное расширение обмена разведданными", - отметил представитель одной из стран-членов Five Eyes.


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