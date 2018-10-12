Лукашенко о «русских городах»: Да и Брест, и Гродно... 37 12.10.2018, 15:21

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Фото: ТАСС

Диктатор отметился еще одним антибелорусским высказыванием.

Сегодня, 12 октября, Лукашенко и Путин коротко выступили на итоговом пленарном заседании V Форума регионов. Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за приезд, пишет tut.by.

«Я благодарен вам, президенту России, за то, что вы нашли время, приехали в этот светлый город. Я не зря сказал — русский город. Могилев, Витебск — это такие города, которые вообще не отличаются от российских городов», — сказал диктатор.

— Я очень ценю то, что мы в таком составе сегодня здесь собрались. Спасибо вам огромное. Это ценю не только я. Беларусь уже практически неделю в канун этого форума, сегодня [живет] и, я думаю, еще завтра мы будем жить вот этим духом белорусско-российского единства. Такие форумы не заменит ни одно мероприятие по линии «cоюза» Беларуси и России. Это эти форумы сближают, объединяют наши народы, делают единым целым, которое разорвать практически никому невозможно, — сказал Лукашенко.

Завершая свою речь, Александр Лукашенко добавил:

— Я благодарен вам, президенту России, за то, что вы нашли время, приехали в этот светлый город. Я не зря сказал — русский город. Могилев, Витебск — это такие города, которые вообще не отличаются от российских городов. Да и Брест — вот, губернатор выступал, — Гродно. Они если и отличаются, то только своей архитектурой западной. А тут все наше, все живое.