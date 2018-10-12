Германия выдаст Болгарии подозреваемого в убийстве журналистки 1 12.10.2018, 15:29

Фото: dpa

Сама выдача ожидается в ближайшее время.

Германия выдаст Болгарии предполагаемого убийцу тележурналистки Виктории Мариновой.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на Spiegel

Региональный суд Целле принял формальное решение об экстрадиции Северина Красимирова, который находится под стражей.

Сама выдача подозреваемого Болгарии ожидается в ближайшее время.

Ранее мать Красимирова рассказала, что тот сознался в том, что убил журналистку Викторию Маринову в городе Русе.

Во время первого судебного заседания в четверг он рассказал, что распивал алкогольные напитки вместе с другом и употреблял кокаин. Затем на берегу Дуная он встретил женщину, которая проводила пробежку, и вступил с ней в спор. По его словам, женщина его ударила, утверждая, что тот поднял на нее руку первым. Далее, по словам подозреваемого, он ничего не помнит.

Напомним, 6 октября в болгарском городе Русе изнасиловали и убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Последней темой, над которой она работала, был так называемый GPGate - скандал вокруг хищения средств из фондов ЕС.

В ЕС в ответ на убийство журналистки заявили, что болгарские власти должна немедленно привлечь убийц к ответственности.