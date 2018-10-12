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Отток капитала из российских акций ускорился в шесть раз

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  • 12.10.2018, 15:42

Нерезиденты продают фондовый рынок РФ полгода практически без остановок.

Рост российских фондовых индексов, стабилизация цен на государственные облигации и взлет котировок нефти - оказались бессильны остановить отток иностранного капитала с Московской биржи, пишет finanz.ru.

По итогам недели нерезиденты вывели из российских акций 180 млн долларов. По сравнению с прошлой неделей отток ускорился в 6 раз, сообщает БКС со ссылкой на данные EPFR Global.

Зарубежные инвесторы продают российские акции полгода практически без остановок - чистый отток капитала фиксируется 22 из последних 24 недель, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов.

Продавцы последней волны пришли из США: крупнейший американский биржевой фонд, ориентированный на акции РФ, VanEck Vectors Russia ETF - вывел 89 млн долларов, из которых львиную долю - 73 млн - за один понедельник.

В целом фонды, покупающие только Россию, зафиксировали отток клиентских денег седьмую подряд. За минувшие 5 торговых дней они вернули клиентами 140 млн долларов.

Оставшиеся 40 млн с рынка вывели фонды, покупающие РФ "в пакете" с другими развивающимися странами.

Фонды облигаций, которые инвестировали в подешевшие российские бумаги в последние 4 недели, начали фиксировать прибыль и выводить деньги: за неделю они свернули инвестиции на 25 млн долларов, забрав суммы вложенной за предыдущий месяц.

Продавцы - это фонды, инвестирующие в EM в целом, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: оптимизм управляющих сошел на нет из-за резкого роста доходности гособлигаций США, которая достигала на неделе 3,25% по 10-летним бондам - максимума с 2011 года.

Покупают российские активы локальные розничные инвесторы, продолжает он: на минувшей неделе физлица резко нарастили вложения в акции "Роснефти" (на 14,8%), X5 (на 7,2%), "Фосагро" (на 5,2%) и ВТБ (4,2%).

Взлет котировок "Газпрома" до максимумов с 2012 года ритейл использовал для продаж, равно и как повышение цен на акции "Северстали".

В целом российские инвесторы "находились в явно приподнятом настроении в свете сообщений о снижении краткосрочной угрозы санкций", отмечает Смольянинов: ставки на падение рынка (короткие позиции) были уменьшены на 10%.


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