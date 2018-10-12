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Минчане продолжают толкать троллейбусы руками

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  • 12.10.2018, 15:58
  • 1,163
Архивное фото

Очередная авария в столице.

Сегодня утром пользователь твиттера kazz_by снял видео, как шестеро человек толкают сочлененный троллейбус на площади Ванеева, пишет the-village.me.

На кадрах видно, как водитель заходит в кабину, а шестеро человек (судя по рюкзакам на спинах, обычные пассажиры) толкают сочлененный троллейбус, у которого сложены «рога». Снаряженная масса троллейбуса этой модели — АКСМ–213 — 28 тонн.

Интересно, что всего несколько дней назад на том же месте уже толкали троллейбус — только одиночный.

Вечером 25–го августа возле Оперного театра пассажиры толкали троллейбус 46–го маршрута. Тогда в «Минсктрансе» прокомментировали ситуацию так:

— Неполадки устраняет бригада аварийно-технической службы, — поясняют в ведомстве. — Специалисты довольно быстро приехали бы и все разрешили. Но, видимо, пассажиры решили все сделать сами. Не стоило, все-таки троллейбус — это электротранспорт. И помощь могла обернуться во вред.


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