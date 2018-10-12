Порошенко на учениях: ВСУ отразит агрессию России на азовском побережье 2 12.10.2018, 16:12

Украинские военные отработали учения по обороне участка морского побережья на 12 баллов.

Президент Украины Петр Порошенко проинспектировал учения Вооруженных сил на побережье Азовского моря и сообщил о готовности к обороне от России. Об этом говорится в сообщении главы украинского государства в Фейсбуке.

«Сегодня в Запорожской области военные отработали учения по обороне участка морского побережья на 12 баллов. Наши военные четко продемонстрировали, что ВСУ готовы дать отпор возможной вооруженной агрессии противника с моря и защитить Украину», – говорится в сообщении главы украинского государства, сообщает «Крым.Реалии».

Порошенко также написал, что ему понравилось, что «командиры умеют качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе».

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Украины проведут учения на Азовском море с 10 по 12 октября.

Азовское море стало в последнее время местом многочисленных провокаций со стороны российских силовиков, в первую очередь пограничников, которые задерживают суда, направляющиеся в украинские порты или из них.

3 мая Госпогранслужба Украина сообщила, что «россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов», следующих через Керченский пролив. По сообщению ведомства, начиная с 30 апреля, российские спецслужбы останавливают суда ежедневно для осмотра и идентификации экипажа.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить военно-морское присутствие на Азовском море.