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«Зарплаты хватает на пару дней»

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  • 12.10.2018, 16:15
  • 1,292

Жители Слонима честно рассказали про свои доходы и расходы.

«Газета Слонімская» спросила у жителей Слонима хватает ли им зарплаты. Вот, что из этого вышло:

Алла:

— На пару дней хватает. Свою зарплату я распределяю. Первым делом — это оплата коммунальных услуг, рассрочек. А потом друг у друга занимаем, а потом отдаём, а потом опять занимаем. Так и живём.

Мария:

— Получаю пенсию. Если очень сильно экономить, то хватает. А если чуть-чуть расслабиться, то, естественно, не хватит. Но я стараюсь экономить. У меня пенсия — 390 рублей.

Аркадий Карпович:

— Посмотрел, колбаса стоит 20 рублей. Вспоминаешь, какая у тебя пенсия, и смотришь что-нибудь подешевле, покупаешь ту же ливерную. Если не шиковать, то хватит. Всё завит от запросов человека.

Лариса:

— Моей зарплаты мне хватает на две недели. Получаю 300 рублей. Это средняя по Слониму зарплата. Просто у меня муж подрабатывает в России. И если бы не он, то я, наверное, уже бы давно сыграла в ящик, как говорится. Я не знаю, как живут люди на такие деньги.


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