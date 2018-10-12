Почему белорусам не по карману «натуральная еда» 1 12.10.2018, 16:32

Что мешает отечественным фермерам зарабатывать на органических продуктах?

Социологическое исследование «Отношение белорусов к продуктам органического сельского хозяйства» показало: население примерно понимает, что такое органические продукты, многие не против того, чтобы покупать их, некоторые целенаправленно ищут «натуральную» еду и напитки на полках магазинов, пишет «Завтра твоей страны».

В то же время покупатели, в первую очередь, обращают внимание на свежесть и хороший внешний вид продуктов. Что противоречит пониманию органичности — ведь натуральные овощи и фрукты часто бывают не самого презентабельного вида.

Причем население хотело бы быть уверенным, что товар действительно органический, поэтому 9 из 10 покупателей считают, что такие продукты стоит помечать официально признанной (желательно согласно международным требованиям) маркировкой.

Потребители хотят видеть на прилавках больше натурального, органического, не вредного продукта. Но все же белорусы ограничены в финансах, поэтому у них проявляется естественное желание покупать эти продукты дешевле, чем они встречаются в магазинах сегодня.

Покупатели признаются, что готовы платить за органические продукты немного больше, чем за обычные, но лишь в том случае, если цена отличается не в разы.

Пока же цены на органические продукты в супермаркетах и на онлайн-площадках часто отличаются на 50-100%. Отчасти, это происходит из-за объективных факторов — вырастить органический продукт дороже и сложней. Но сказывается и то, что фермеры и переработчики собранного дикого урожая прежде всего настроены на получение финансовой прибыли.

— Почему-то в Беларуси производители и фермеры думают, что лучше всего можно заработать, продав немного по очень высокой цене. А на самом деле, как показывает мировая практика, выгодней продавать много по более низкой цене. В этом случае заработки оказываются выше, — говорит эксперт по органическому земледелию Лана Семенас.

Органические фермы в стране можно пересчитать по пальцам

Министерство сельского хозяйства в развитии органического направления делает ставку на фермерские хозяйства из-за их мобильности, возможности быстрей реагировать на мировые тенденции, отметила заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства Татьяна Карбанович. Внедрение органической составляющей в госсекторе, по ее словам, это далекая перспектива, когда частники проложат путь к рынкам сбыта и наладят взаимосвязь между производителями и потребителями.

В Беларуси немногим больше 20 органических фермерств и перерабатывающих производств.

— Скачок в развитии органических фермерств был в 2014 году. Позже, наверное, кризис как-то повлиял и тенденция чуть приостановилась. Но сейчас в эту сферу приходят крупные игроки с достаточно большим капиталом – нацеленные на развитие серьезного бизнеса, — рассказал Завтра твоей страны специалист по органическому сельскому хозяйству Центра экологических решений Любомир Клепач.

Если раньше в органическом направлении поглядывали небольшие фермеры и владельцы подсобных хозяйств, то с прошлого года эксперт отмечает значимый интерес со стороны серьезного бизнеса, который намерен занять свою нишу в этой сфере, а также частных компаний из других направлений экономики, готовых инвестировать в органическое фермерство.

Главное, что тормозит развитие — отсутствие денег. Начать органическое производство и получить сертификаты качества стоит недешево.

— Еще сильно не хватает знаний. Часто фермеры думают, что знают про органику все, но на самом деле допускают большие ошибки. Они нуждаются в сопровождении и консультировании, — отмечает Лана Семенас.

На фоне

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН утверждает, что органическое сельское хозяйство в перспективе оказывается более выгодным и увеличивает доходы фермеров в 2-3 раза.

Беларусь стоит в числе аутсайдеров в вопросе продвижения органического сельского хозяйства. Бутан поставил перед собой цель через 20 лет перейти на 100% «натуральное» земледелие и животноводство, Дания – в течение 10 лет надеется половину сельскохозяйственных производств перевести в органическое русло, в Швеции половина продуктов, поступающих в школьные столовые, — органические. Грузия наглядно показала, как с помощью ставки на органику можно «поднять» целую сельскохозяйственную сферу.

— В Грузии было и есть много мелких хозяйств, которые получали низкий доход. Наши грузинские коллеги работали с ними как раз над тем, чтобы они переходили на органические рельсы. С одной стороны, это сохраняло природу, с другой — давало фермерам дополнительный доход за счет увеличившихся продаж, — приводит пример Лана Семенас.

Украину, где органический сектор начал развиваться примерно в одно время с Беларусью, это направление вывело в ряд ведущих стран мира с органическим сельским хозяйством.

— Украинские фермеры показали, что на органическом сельском хозяйстве можно хорошо заработать. Причем там развит не только внутренний рынок, но и налажен экспорт такой продукции, — дополняет эксперт.

Если бы у игроков сельскохозяйственного рынка было больше свободы, выгодный доступ к ресурсам и к соответствующему образованию, то в стране в можно было бы существенно улучшить экономическое положение сельского хозяйства, сделав ставку органическую составляющую, считает Любомир Клепач.

Во многих странах органическое сельское хозяйство поддерживается на государственном уровне, не только морально, но и финансово. Потому что наладить систему и выйти на самоокупаемость фермерам в земледелии удается через 2-3 года, а в животноводстве примерно через 5 лет. Если бы государство стимулировало и поддерживало желающих перейти на органическое производство, представляло бы какую-то финансовую и экспертную поддержку, то органических фермеров становилось бы больше.