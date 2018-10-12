В Британии – вторая за год королевская свадьба
- 12.10.2018, 16:50
Принцесса Евгения вышла замуж Джека Бруксбенка.
В Британии сочеталась браком вторая королевская пара за год - внучка королевы Елизаветы II Евгения вышла замуж за своего жениха Джека Бруксбенк в Виндзорском замке.
Как сообщает BBC, на королевскую свадьбу приглашены 850 гостей - знаменитостей и членов монаршей семьи, сообщает «Европейская правда».
Евгения - внучка королевы Елизаветы II, вторая дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской. 28-летняя принцесса - девятая в очереди на британский престол.
Со своим женихом Джеком Бруксбенком принцесса познакомилась на швейцарском горнолыжном курорте в 2010 году. 32-летний Бруксбенк в прошлом работал менеджером в ночных клубах.
Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк поженились в часовне Святого Георгия, где в мае поженились принц Гарри и Меган Маркл. Из часовни пара отправится по улицам Виндзора, чтобы приветствовать людей на улицах.
Во второй половине дня молодые отправятся на обед к королеве.