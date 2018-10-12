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В Британии – вторая за год королевская свадьба

  • 12.10.2018, 16:50

Принцесса Евгения вышла замуж Джека Бруксбенка.

В Британии сочеталась браком вторая королевская пара за год - внучка королевы Елизаветы II Евгения вышла замуж за своего жениха Джека Бруксбенк в Виндзорском замке.

Как сообщает BBC, на королевскую свадьбу приглашены 850 гостей - знаменитостей и членов монаршей семьи, сообщает «Европейская правда».

Евгения - внучка королевы Елизаветы II, вторая дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской. 28-летняя принцесса - девятая в очереди на британский престол.

Со своим женихом Джеком Бруксбенком принцесса познакомилась на швейцарском горнолыжном курорте в 2010 году. 32-летний Бруксбенк в прошлом работал менеджером в ночных клубах.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк поженились в часовне Святого Георгия, где в мае поженились принц Гарри и Меган Маркл. Из часовни пара отправится по улицам Виндзора, чтобы приветствовать людей на улицах.

Во второй половине дня молодые отправятся на обед к королеве.


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