Турция освободила американского пастора Брансона

Турция освободила американского пастора Брансона2
- 12.10.2018, 17:05
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Запрет на выезд и домашний арест пастора также отменен.
Суд города Измир огласил приговор американскому пастору Эндрю Брансону, сообщает Анадолу.
Суд приговорил Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения, но учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда. Запрет на выезд и домашний арест пастора также отменен.
Брансон был задержан девятого декабря 2016 года по обвинению "в шпионаже и пособничестве террористам Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK".