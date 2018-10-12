Турция освободила американского пастора Брансона 2 12.10.2018, 17:05

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Запрет на выезд и домашний арест пастора также отменен.

Суд города Измир огласил приговор американскому пастору Эндрю Брансону, сообщает Анадолу.

Суд приговорил Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения, но учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда. Запрет на выезд и домашний арест пастора также отменен.

Брансон был задержан девятого декабря 2016 года по обвинению "в шпионаже и пособничестве террористам Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK".