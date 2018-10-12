Тысячи ингушей пришли на пятничную молитву за целостность страны 12.10.2018, 17:33

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Для совершения джума-намаза приглашали ингушей с разных районов.

В столице Ингушетии жители республики совершают коллективную молитву. По некоторым подсчетам на ней собрались около 13 тыс человек.

Telegram-канал «Розыск Ингушетия» пишет об указе регионального духовенства прибыть имамам в Магас.

Напомним, призывы собраться на совместную пятничную молитву начались еще 11 октября. Политические активисты объясняют важность джумы-намаза тем, что она покажет важность целостности Ингушетии, сообщается в «Ингушетии_2018».

Ранее cообщалось, что ингуши поддержали протест против ратификации соглашения о границе – на пятничной молитве в центре Магаса к протестующим присоединились десятки тысяч человек, вместе с участниками митинга намаз совершали и обеспечивавшие правопорядок полицейские, бойцы Росгвардии. С 4 октября бессрочный митинг продолжается в Магасе.