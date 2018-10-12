В выходные снова будет тепло: до +20°С и без осадков 12.10.2018, 17:39

Прогноз погода на ближайшие дни.

Под защитой обширного антициклона в предстоящие выходные дни и в первой половине следующей недели будет по-осеннему комфортно и тепло. Осадков не ожидается, но в ночные часы не обойдется без туманов. Об этом tut.by рассказали в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 13 октября, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью, в основном, +3…9°С, лишь в отдельных районах она понизится до 0…+2°С. Днем максимальная температура по Беларуси составит +14…20°С.

В воскресенье и понедельник, 14−15 октября, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью +3…8°С, местами воздух охладится до 0…+2°С. Максимальная температура днем +14…20°С.

Во вторник и среду, 16−17 октября, синоптики тоже не прогнозируют осадки. Лишь ночью и в утренние часы местами сгустится туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +2…9°С, а максимальная температура днем составит +14…20°С.