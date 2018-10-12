«ЛДНР» для России стоит больше $2 миллиардов в год 2 Дмитрий Орешкин

12.10.2018, 17:51

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Дмитрий Орешкин

Денег у России все меньше.

Постоянно всплывает вопрос о влиянии Владислава Суркова на "ЛДНР" и ничем он не заканчивается. Сурков по-прежнему занят процессами в этих "республиках", со стороны силовиков идет довольно жесткая игра, но все равно все решает Путин, который не хочет допустить монополизации политики силовиков по всем ключевым направлениям. Поэтому Сурков остается в качестве уравновешивающего фактора и при этом, похоже, что его позиции в Кремле ослабли.

Но с Пушилиным сотрудничает Сурков. Это означает, что те, кто торопил и говорил, что его эпоха закончилась - поспешили. Это не так уж и важно. Нужно определить рамки возможностей, которые есть у Суркова, и которые есть у условных фсбшников. Есть некоторые ограничения, которые в значительной степени устанавливаются первым лицом, и через которые они перебраться не могут.

А первое лицо в России давно и упорно реализует стратегию впихивания "ЛДНР" назад в состав Украины на своих кремлевских условиях. Чтобы выборы проводились под контролем Москвы, чтобы территории Донбасса в составе Украины получали дотации из Киева, но по существу были бы управляемыми через людей, институты и силовиков из Москвы. И тут уже неважно – это будет из кремлевских кабинетов Суркова или с лубянских кабинетов ФСБ.

Наивное ожидание донецких и луганских, что Путин войдет или Путин присоединит, после чего начнется счастье, и они будут купаться в московских дотациях, оно никогда не имело под собой фактических оснований. Это постоянно вызывает когнитивный диссонанс у местного населения. Но реальная Москва устроена совершенно не так, как это им казалось. Поэтому они думают, что там все популярный тезис, что Путин Донбасс сливает. Но ведь Путин никому никогда и не обещал, что будет тащить Донбасс на себе. Он его как бы и тащит, но с тем, чтобы тот совсем не загнулся. По минимуму туда переправляются деньги, но и это тяжело для Кремля. Денег же все меньше, в том числе и благодаря санкциям. Больше, чем $2 млрд Кремль просто не способен выделять Донбассу. Одно дело риторика, а другое дело – экономическая практика.

Кремлю не хватает денег, чтобы обеспечивать нормальное функционирование пенсионной системы. При том всем, те крайне болезненные шаги, на которые пошла путинская вертикаль, позволяют сэкономить порядка $4 млрд в год. При этом чуть больше $2 млрд стоит "ЛДНР", это где-то тысяча долларов на человека, исходя из 3-миллионого населения. Да, прожить можно, но не особо.

Крым стоит больше одного миллиарда долларов в год, плюс еще 1 млдр долларов обходится содержание Чечни. Вот вам те самые 4 миллиарда, которые пришлось выдрать с карманов пенсионеров, и с потерей популярности.

Надеяться на то, что экономическая ситуация в "ЛДНР" будет улучшаться – на это ж нет никаких оснований. Кто же будет туда инвестировать, если нет правового статуса? Ситуация давно понятная, просто местное население не умеет ее принять. Это будет означать, что мы были дураками. Нам рассказывали байки, а мы и поверили.

Но в Кремле никто и не обещал, что "ЛДНР" присоединят к России и будет им там счастье. Счастье обещали, а присоединения нет. Но, во-первых, счастья бы не наступило потому, что в России в целом не такая уж и благодатная ситуация. А во-вторых, в Москве никто и не собирался их присоединять. Это же сопровождается сумасшедшими издержками: и политическими, и экономическими и какими угодно. Как минимум новый цикл санкций и изоляции.

Так что ситуация понятная – это подвешенное состояние непризнанных республик под руководством достаточно отмороженных полевых командиров. При этом не так уж и велика разница, кто там командствует – господин Пушилин, господин Захарченко, господин Плотницкий или кто-то еще. Политика все равно будет той же самой – выборы фальсифицированы, управление с помощью автомата, жесткий режим без соблюдения какого-либо законодательства. Работает лозунг Мао Цзедуна – винтовка порождает власть. У кого больше оружия и людей – тот и начальник. При этом он не должен вызывать слишком явного раздражения в кремлевских кабинетах, иначе его политическая карьера, как у Захарченко и Плотницкого – закончится.

Ситуация будет примерно как с Приднестровьем, когда без правового статуса, инвестиций и перспективы, глубоко депрессивная территория, подвешенная между Россией и Украиной, когда обе эти страны не сильно жаждут брать ее под свою ответственность, инвестировать туда чудовищное количество денег - контролировать эту территорию Украине будет еще сложнее, чем Москве. Тем более, представители власти из Киева встретят там сопротивление, которое после себя оставит уходящая Россия.

Так что Приднестровье номер два. Люди будут разъезжаться, экономика будет стагнировать, пропаганда будет истерить. Для того, чтобы люди более-менее принимали действующую власть, им будут говорить, что придут западенцы, всех русских расстреляют, повесят и лишат права говорить на русском языке. Пока это работает, и работать может довольно долго.

Так что будет там ситуация ни то жизнь, ни то смерть – вот так вот и будут висеть на ниточке в ближайшие несколько лет как минимум.

Дмитрий Орешкин, «Обозреватель»