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Жилье в Минске с начала года подорожало почти на 15%

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  • 12.10.2018, 17:58

Чаще всего в Беларуси продают двухкомнатные квартиры.

Средняя стоимость квадратного метра квартир в Минске с начала года увеличилась на 14,6%, сообщили в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества, пишет onliner.by.

«В столице в сентябре отмечен рост средней стоимости 1 кв. м квартир. Если в августе этот показатель составлял 2,56 тыс. руб., то в сентябре — 2,66 тыс. руб. По отношению к январю 2018 года средняя стоимость „квадрата“ увеличилась на 14,6%, тогда она была на уровне 2,32 тыс. руб.», — отметили в агентстве.

Что касается активности купли-продажи квартир, то в третьем квартале в столице было совершено 3 тыс. сделок — это на 16% больше, чем в целом в областных центрах. Среди них лидирует Гомель, где было заключено 609 договоров купли-продажи. Общая стоимость проданных в Минске квартир составила около 400 млн рублей, в областных центрах — около 150 млн рублей. При этом наибольший объем рынка в денежном выражении отмечался от продажи двухкомнатных квартир.

Квартиры в новостройках в июле — сентябре чаще всего покупали в Гродно. В этом городе было заключено 219 таких договоров купли-продажи — почти половина ото всех совершенных сделок. В Минске на первичном рынке было приобретено 218 квартир, в других областных городах — в среднем по 35 квартир. «Первичный рынок — квартиры в жилых многоквартирных домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней со дня ввода дома в эксплуатацию», — пояснили специалисты.

В столице в третьем квартале было приобретено 46 квартир с оформлением ипотечных кредитов, или 1,6% от общего количества сделок.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.


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