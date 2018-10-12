Евгений Дзичковский: Надо ли закрывать Кокорина и Мамаева? А зачем закрывают за плакаты на митингах? 7 12.10.2018, 18:05

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Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев

Фото: championat.com

Журналист высказался на тему скандальной истории с игроками «Зенита» и «Краснодара».

Журналист Евгений Дзичковский высказался на тему скандальной истории с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, передает «Трибуна».

«Когда добычу выгнали на стрелков и завалили, в охотниках проявилась то ли жалость, то ли тяга к справедливости.

Надо ли закрывать сейчас Кокорина и Мамаева? Они ж не сбегут. Больше не ударят (в ближайшее время). Они почти безопасны, зачем?

Вопрос развернут иначе, на мой взгляд. Зачем закрывают за плакаты на митингах? За пение в храме? За все, что не связано с увечьями и насилием? Такова система. Она бессистемна. Управляема либо вручную, либо вовсе неуправляема, расхристана и хаотична.

К и М в полной мере пользовались минусами (для них плюсами) этой системы. Хотели выкупить видео у кафе. Когда били, в глубине души были уверены, что сойдет с рук. Не шли с повинной, пока не начался гон.

Они жили внутри системы, были ее продуктами в очень существенной степени. А теперь попали в жернова этой системы. Она поступила с ними так же, в чем-то подменив истинную справедливость мнимой и показной. Плюсы обернулись минусами.

Не вижу ничего нелогичного или достойного жалости. Стоит вести речь о кошмарном устройстве системы, только это будет отдельная тема, не про К и М. Вот и все», – написал Дзичковский в фэйсбуке.

Форвард «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.