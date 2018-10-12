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Усэйн Болт впервые отыграл полный футбольный матч и оформил дубль

  • 12.10.2018, 18:49
Усэйн Болт
Фото: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике провел второй матч в профессиональном футболе.

Усэйн Болт отметился дублем в товарищеском матче австралийской команды «Сентрал Кост Мэринерс» против «Макартур Саут Вест Юнайтед». Для спортсмена эта игра стала второй в карьере профессионального футболиста и первой, в которой он вышел на поле в стартовом составе. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу «Мэринерс», передает РБК.

Первый гол Болт забил на 57-й минуте матча. Ямаец принял длинную передачу на ход, вошел в штрафную и точно пробил в ближний угол ворот соперника.

Второй раз Болт отличился на 68-й минуте. Он сумел воспользоваться ошибкой защитника «Макартур Саут Вест Юнайтед», который сделал неточную передачу голкиперу своей команды. Болт вышел на пустые ворота и с метра отправил мяч в сетку.

«Я дебютировал в стартовом составе и забил два гола — это отличное чувство. Рад, что мне удалось приехать сюда и показать миру, что я развиваюсь. Я очень хочу стать футболистом «Мэринерс» и сделаю все возможное, чтобы попасть в команду», — сказал Болт в послематчевом интервью.

В 2017 году Болт завершил карьеру в легкой атлетике и объявил о желании начать карьеру в профессиональном футболе. Спортсмен тренировался в составе дортмундской «Боруссии» и норвежского «Стремсготсета». Летом 2018 года он заключил контракт с командой «Мэринерс», выступающей в чемпионате Австралии.

Соглашение позволяет Болту тренироваться вместе с командой на предсезонных сборах. Тренерский штаб клуба должен оценить перспективы 32-летнего ямайца в профессиональном футболе. В случае положительного решения команда подпишет с ним полноценный контракт.

В начале августа Болт приступил к тренировкам с командой, а 31 августа впервые появился на поле в товарищеском матче против «Сентрал Кост Селект». Он вышел на замену на 71-й минуте встречи и отыграл до конца матча, не отметившись результативными действиями.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион. Он выигрывал забеги на 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де Жанейро). Спортсмену также принадлежат мировые рекорды на этих дистанциях — 9,58 секунды на стометровке и 19,9 секунды в забеге на 200 метров.


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