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Приложение белорусов Flo оценили в $200 миллионов

  • 12.10.2018, 18:50

С момента запуска приложение скачали более 60 миллионов раз.

Создатели «женского» приложения Flo привлекли $12 миллионов в инвестиционном раунде серии А. Сам стартап при этом оценили в $200 миллионов, сообщили dev.by в компании.

Согласно данным CrunshBase, первый этап инвестиций серии А завершился в августе 2017 года — тогда компания привлекла $5 миллионов. Эти данные позволяют предположить, что в ходе второй части инвестраунда Flo получило $7 миллионов. Представители стартапа сообщили лишь общую сумму привлечённых средств.

Ведущим инвестором раунда выступил фонд Mangrove Capital Partners, в портфеле которого — ранняя поддержка проектов Skype и Wix. Вложились и существующие инвесторы компании — Flint Capital и Haxus.

Приложение Flo работает на iOS и Android на 20 языках, а 60 процентов его пользовательниц живут в США и Европе. С момента запуска в октябре 2015 года Flo скачали более 60 миллионов раз, а количество активных пользователей в месяц перешагнуло за 22 миллионов. Стоит отметить, что только за последний год эти показатели удвоились.


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