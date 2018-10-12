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Прыгнет ли Путин вслед за Хабибом?

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  • 12.10.2018, 19:00
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Алексей Арестович

Мнение Алексея Арестовича.

В последние дни внимание СМИ привлекли два знаковых случая. После скандального поединка бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором МакГрегором, с россиянином встретился сам президент Путин. В контексте драки Хабиба со спарринг-партнером МакГрегора сразу после боя, глава Кремля заявил: "Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить".

Значит ли это, что Путин де-факто дал понять, что сам имеет хулиганские замашки и готов нарушать правила? Кто в состоянии пресечь такое "неспортивное поведение" главы государства?

Своими размышлениями на эту тему с UAportal поделился военный обозреватель Алексей Арестович.

- Фактически Путин продемонстрировал солидарность с хулиганом, намекнул, что Россия – это страна-хулиган, которая может нарушать все правила?

- По слухам, Путина в 1990-е годы в Питере очень крепко напугали бандиты, особенно этнические. А мальчики устроены очень просто: они пытаются подражать тем, кто их обижал в детстве. С тех пор он благоговеет перед бандитами.

Это то существо, которое окончательно утратило моральные принципы, поэтому он не может быть не только президентом ядерной державы, но и вообще публичным лицом.

Видно, что он испытывает глубокий комплекс неполноценности. Отсюда все эти оговорки, демонстрация ракет из мультика и прочее. И, в частности, поощрение неспортивного поведения. Дескать, мы вам всем покажем, мы вообще молодцы – и так далее.

И третье – это то, что Россия воспринимает себя как десантника, а Запад она воспринимает как интеллигентного студента Гарварда в очках, который не может противостоять. Отсюда всё это быкование и прочие подобные вещи.

- Запад действительно такой интеллигентный студент в очках, который не может дать сдачи? Или он способен дать по носу такому хулигану?

- Запад – не интеллигентный студент в очках, Запад очень разный. Есть интеллигентные студенты в очках, есть "Бешеный пес" Мэттис, министр обороны США, а есть британский SAS (Специальная воздушная служба, - прим.), которые вообще хладнокровные убийцы, которые работают с оттяжкой и с удовольствием.

Есть ультралевые, ультраправые и прочие и прочие.

Проблема Запада в том, что он медленно принимает решение, но когда он его принял, остановить его уже невозможно. А решение задавить Россию и поставить ее на место принято где-то в конце 2016 года – по некоторым признакам. С тех пор каток неуклонно катится.

Отсюда вся эта истерика Путина, потому что он лучше других понимает, поднимая пенсионный возраст, до чего он доигрался.

- А когда этот каток накроет хулигана-Путина?

- Он уже накрыл. Пенсионный возраст уже повышают.

- Но он живет и здравствует, он на посту, и всё хорошо.

- Дело не в этом. Дело в том, что будет с его любимой Россией. Она просаживается. И это может очень плохо кончиться.

А кроме того, тоталитарные режимы обладают таким свойством – они внезапно смертны. Демократия гниет, гниет и еще 500 лет может гнить. А помните, как распался Союз? Могущественное государство, которого боялись абсолютно все, в отличие от несчастной России, в котором КГБ, МВД, армии, всех силовиков было, наверное, миллионов 7 в общей сложности, где всё контролировалось – распалось за два дня, как не было.

Так может быть и с путинским режимом. Просто – пумп! – и в одно мгновение. Причем, в любое мгновение.

Поэтому Россия в очередной раз принесет себя в жертву Западу. Это лишний раз показывает, что в юнгианском, психологическом, смысле Россия – это Тень Запада. "Тень" - это психологический термин (архетип, описанный Карлом Юнгом. Это относительно автономная часть личности, совокупность установок, которые личность не может принять из-за сознательного представления о самой себе, - UAportal). Поэтому они интимно связаны и все время танцуют в таком странном танце. Но, поскольку Запад более рационален, Тень приносит себя в жертву Эго, а не Эго – Тени.


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