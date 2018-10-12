Минчанка: Траты на поверку счетчиков тепла в квартире «съедают» всю экономию 2 12.10.2018, 19:06

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А что говорит ЖКХ?

Во время прямой линии в редакции газеты «Вечерний Минск» жительница столицы пожаловалась на то, что траты на поверку счетчиков тепла в квартире «съедают» всю экономию от их использования. Агентство «Минск-Новости» сообщает, что ей ответил генеральный директор столичного ЖКХ Юрий Кукашук.

Жительница рассказала, что в ее квартире установлен счетчик тепла и она рассчитывается за потребленные гигакалории по его показаниям. Первая проверка прошла через четыре года после покупки. Последующие необходимо проходить каждые два года.

— Стоит такая процедура более 50 рублей, и, получается, что все сэкономленные на отоплении деньги «съедает» поверка. Сам счетчик тоже стоит денег, и если все посчитать, получается, что устанавливать такие приборы учета совершенно не выгодно. Нужно менять ситуацию. Почему бы не сделать ее бесплатной для горожан, как для счетчиков газа, воды? — говорит она.

Как пояснил Кукашук, счетчик тепла в квартире фактически — собственность жильца, поверять его он должен за свой счет.

— Согласен, что экономия, достигнутая на регулировании подачи отопления в жилое помещение, может перекрыться тратами на обслуживание прибора учета. Но это сейчас. Когда тарифы повысятся до экономически обоснованных, жители, использующие приборы учета и экономящие тепловую энергию, смогут ощутить разницу, — сказал генеральный директор.