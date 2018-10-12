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На выставке во Франкфурте грузины устроили протест против российской оккупации

  • 12.10.2018, 19:20

В мероприятии также приняла участие и украинская делегация.

На книжной выставке во Франкфурте в грузинском павильоне устроили акцию протеста против российской оккупации.

Об этом сообщает "Читомо".

Организовал акцию грузинский Book Center. В мероприятии приняла участие и украинская делегация.

"Как вы знаете, два важных региона Грузии (20% от всей территории) оккупированы Россией. К тому же, Россия медленно приближается к Грузии так называемой "ползучей оккупацией". Мы не можем ответить по одной простой причине - мы маленькие. Поэтому все, что мы можем сделать - это напоминать миру снова и снова о нашей проблеме. Потому что, к сожалению, мы не настолько сильны, чтобы противостоять ей", - заявили организаторы.

Завтра на украинском стенде пройдут чтения в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных. В мероприятии примут участие: Андрей Курков, Юрий Дуркот, Виктория Амелина и Сергей Плохий.

10 лет назад, когда Россия вторглась в Грузию, грузинская делегация провела флешмоб на Франкфуртской книжной ярмарке. Тогда грузины взяли с собой русские книги, вырывали из них страницы, делали бумажные самолетики и пускали их в российский стенд. Это продолжалось все дни ярмарки. Часть российской делегация не выдержала - и покинула ярмарку раньше.

Акцию протеста грузины провели на ярмарке и в прошлом году. Они держали в руках плакаты с надписями на английском языке "Остановите Россию" и "Россия - оккупант". Российский стенд "Read Russia", который находился рядом с грузинским, по периметру охраняла полиция.


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