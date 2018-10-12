По Минску ночью ездил автомобиль без дверей и сидений 5 12.10.2018, 19:49

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Фото: guvd.gov.by

Управлял автомобилем 22-летний бесправник.

По Минску ночью ездил автомобиль Kia без дверей и сидений. Управлял им пьяный 22-летний бесправник. Как информирует пресс-служба УГАИ УВД Мингорисполкома, происшествие случилось около 01:50 в пятницу.

Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили машину странного вида на улице Ваупшасова. На нарушителя составили два административных протокола, а легковушка оказалась на стоянке под охраной. Медосвидетельствование показало у водителя 0,79 промилле.

Во время своей ночной поездки аварийных ситуаций он не создал.