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ОБСЕ засекла грузовик с зениткой, следовавший из России на Донбасс

  • 12.10.2018, 20:21
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Колонна грузовиков ехала посреди ночи по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала колонну грузовиков, идущих из России в Донбасс. Один из них перевозил 23-миллиметровую спаренную зенитную установку. Фотографии, сделанные с беспилотника, размещены на странице миссии в Фейсбуке.

В ОБСЕ отмечают, что колонна ехала посреди ночи по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Наблюдатели утверждают, что и ранее фиксировали в этом районе колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали на территорию Украины, а потом выезжали с нее.


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