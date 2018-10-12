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Букмекеры уверены в победе Беларуси в матче с Люксембургом

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  • 12.10.2018, 20:24
Фото: tut.by

Матч состоится сегодня в Минске и начнется в 21:45.

Сегодня в 21:45 в 3-м туре группового этапа Лиги наций Беларусь принимает Люксембург. Букмекеры уверены в победе команды Игоря Криушенко, передает «Трибуна».

«Макслайн» выставил коэффициент на победу Беларуси 1,65, на победу Люксембурга – 5,7.

Favbet также отдает преимущество хозяевам: победа белорусов – 1,58, победа Люксембурга – 6,0, ничья – 3,8.

«Париматч» выставил следующие котировки: победа Беларуси – 1,59, победа Люксембурга – 6,1.


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