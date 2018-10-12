Вдоль границы Беларуси с Польшей ставят сетку в два метра высотой 6 12.10.2018, 20:50

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Похожий забор будет и на границе с Украиной.

В нескольких районах Беларуси пограничники устанавливают сетку. Она расположена не на самой границе, а на условной линии, которая отделяет погранзону от погранполосы. Высота забора — около двух метров, протяженность заграждения — не один километр. Экологи считают, что сетка мешает миграции диких животных и отрезает куски важных природных территорий, передает tut.by.

Региональный координатор экодвижения «Зеленый дозор» по северо-западному региону Белорусского Поозерья Игорь Пастухов рассказывает, что сетку недалеко от государственной границы, в заказнике «Сорочанские озера» в Островецком районе Гродненской области, стали устанавливать еще в 2014 году.

Сетка-ограждение в Островецком районе, на границе погранзоны и погранполосы

Снимок использован в качестве иллюстрации

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Когда начали распахивать пограничную полосу и фрагментами устанавливать сетку, я воспринял это нормально — граница должна охраняться. Но постепенно фрагменты становились все длиннее и длиннее, а в конце концов соединились в одну линию. Потом волонтеры из заказника «Белый мох» рассказали, что там такая же ситуация, — вспоминает Игорь Пастухов. — Сейчас мы знаем, что по «Сорочанским озерам» установлено около пяти километров сетки, а по «Белому мху» — километр.

Погранзона — это территория недалеко от государственной границы, в которой белорусы могут находиться без пропуска. За погранзоной начинается погранполоса — там режим посещения более строгий. Чтобы попасть в погранполосу, нужно получить пропуск и заплатить пошлину. Но если в погранполосе есть населенный пункт, то к подъездам к нему и самому населенному пункту применяются правила погранзоны.

Игорь Пастухов

Фото: соцсети

Игорь Пастухов — инструктор по экотуризму, в прошлом был директором заказника «Сорочанские озера». Собеседник уверен: высокие непрерывные сетки нанесут природе ущерб.

— В ней нет прохода для животных. Особенно это критично для оленей, косуль, лосей, кабанов. Миграция животных будет нарушена, экосистема не сможет функционировать так, как должна. Даже сами пограничники показывали видео, как лось, перепрыгивая похожую сетку, повис на ней животом. Да, он спрыгнул и поковылял дальше, но камера не видит, что с ним будет дальше, а животное могло пострадать. К тому же, если даже лосиха, олениха перепрыгнут через забор, то лосенок или олененок — нет, они останутся по другую сторону сетки.

В одном из ответов Госпогранкомитет сообщил экологам, что похожее заграждение хотят установить вдоль погранполосы на территории всего Поставского района до 2022 года. Правда, в том же ответе ГПК за 14 сентября 2018 года отмечено, что заграждение не является «оборонительным сооружением».

В другом письме — общественному объединению «Экодом» — за 26 сентября, Госпогранкомитет отмечает, что заграждение в Островецком районе частично идет по заказнику и сообщает: оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводили и строительный проект соответствует требованиям закона. Но общественные обсуждения не проводились, так как сетка отнесена «к объектам, связанным со строительством и эксплуатацией оборонных объектов, объектов военной инфраструктуры, строительством и эксплуатацией объектов, сведения о которых отнесены к государственным секретам».

Фото: Игорь Пастухов

Игорь Пастухов удивляется:

— Если эта сетка — оборонительное сооружение, то пограничники по закону, и правда, могли даже не делать ОВОС, ни с кем не советоваться. А раз делали отчет об ОВОС — значит, это не оборонительный объект и надо было и общественность на обсуждение приглашать. Чтобы установить сетку, вырубают лес, распахивают и снимают грунт полосами шириной до 25 метров.

Собеседник уточняет: пограничники в некоторых ответах называют сетку «рубежом охраны».

— Но мы считаем, что это противоречит указу правителя «О развитии и модернизации инфраструктуры Государственной границы Республики Беларусь и приграничной территории», на который они сами же и ссылаются в письмах. Из документа следует, что рубеж охраны должен проходить в непосредственной близости от границы или примыкать к периметрам пунктов пропуска. А заграждения строятся на расстоянии в два-пять километров от границы.

Эколог рассказывает, что прямо по той же линии, где поставили сетку в Островецком районе, несколько лет назад пограничники прокладывали оптоволоконный кабель.

— К тому проекту у нас не было никаких вопросов: ОВОС провели, приглашали на общественные обсуждения, все было сделано правильно.

Игорь Пастухов добавляет, что после последнего ответа от пограничников экологи направили письма в Минприроды и Генпрокуратуру. Он просит государственные органы разобраться, как может быть такое, что большой кусок важных территорий вдоль границы делают недоступным для людей и животных, и почему при этом не советуются с экологами.

— На территориях, которые отчуждаются, невозможно контролировать соблюдение природного законодательства, сохранность лесных ресурсов за сеткой. В случае лесного пожара тем же сотрудникам МЧС и лесникам придется ждать пограничника с ключами, который бы открыл калитку.

Игорь Пастухов добавляет: говорят, что похожий забор будет и на границе с Украиной, на юге Беларуси.

— Если проект продолжится и сетка пройдет вдоль границ с Украиной и ЕС, то будут перерезаны все приграничные экосистемы: а это 18 особо охраняемых природных территорий, в том числе один заповедник и два нацпарка. Мы ценим страну и понимаем, что охрана границ — это важно, но охрана природных ресурсов важна не меньше. Сетка может «разрезать» множество принятых госпрограмм и концепций, в том числе указ президента № 108 от 13 марта 2018 о Национальной экологической сети. Его приняли для того, чтобы сохранить естественные экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие территорий, а также обеспечить непрерывность среды обитания объектов животного мира.

Как сообщили в Госпогранкомитете, заграждение из сетки в Островецком районе устанавливают в целях безопасности и надежной охраны границы, а погранслужба имеет право строить в погранзоне и погранполосе инженерно-технические сооружения.

— Подобные заграждения возводятся и на других участках границы в приграничных районах, прежде всего на оперативно значимых направлениях, характеризующихся активной противоправной деятельностью, — отмечают в ГПК.

— Частично «за забором» оказались территории заказников «Сорочанские озера» и «Белый мох». Эти земли будут отчуждаться и больше не будут являться землями заказников?

— Эти земли как были заказником, так и останутся и будут подлежать специальной охране. Еще раз напоминаем, что трасса прохождения строящегося рубежа охраны частично проходила в границах территории заказника и на природных территориях, подлежащих специальной охране, поэтому строительный проект по объекту прошел процедуру оценки воздействия на окружающую среду.

Причины, почему общественного обсуждения ОВОС не было, ГПК указывает те же, что и в своем ответе «Экодому». По словам Госпогранкомитета, погранслужбы «активно взаимодействуют с природоохранными органами», сотрудников которых пропускают за заграждение через специальные технологические проходы.