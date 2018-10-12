Лукашенко возил Путина по пустым улицам Александрии на автомобиле ГАЗ-69 14 12.10.2018, 21:11

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Фото: БЕЛТА

Белорусский диктатор показал Путину свою малую родину.

12 октября Александр Лукашенко возил Владимира Путина по пустым улицам агрогородка Александрия Шкловского района на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 1960-х годов, передает euroradio.fm.

Российский правитель был в Могилеве на V Форуме регионов Беларуси и России и согласился побывать на малой родине белорусского диктатора (они прилетели на вертолете).

Как информирует пресс-служба белорусского диктатора, в Александрии Лукашенко показал Путину свой "модернизированный" дом, где их ждали блины и драники. Они погуляли и поездили по деревне. Далее было традиционное посещение Трофимова источника (его когда-то оборудовал дед Александра Лукашенко). Путин увидел белорусскоязычную надпись об источнике, пил воду из него. Для него организовали экскурсию по окрестностям.