закрыть
12 октября 2018, пятница, 21:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Лукашенко возил Путина по пустым улицам Александрии на автомобиле ГАЗ-69

14
  • 12.10.2018, 21:11
  • 6,530
Фото: БЕЛТА

Белорусский диктатор показал Путину свою малую родину.

12 октября Александр Лукашенко возил Владимира Путина по пустым улицам агрогородка Александрия Шкловского района на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 1960-х годов, передает euroradio.fm.

Российский правитель был в Могилеве на V Форуме регионов Беларуси и России и согласился побывать на малой родине белорусского диктатора (они прилетели на вертолете).

Как информирует пресс-служба белорусского диктатора, в Александрии Лукашенко показал Путину свой "модернизированный" дом, где их ждали блины и драники. Они погуляли и поездили по деревне. Далее было традиционное посещение Трофимова источника (его когда-то оборудовал дед Александра Лукашенко). Путин увидел белорусскоязычную надпись об источнике, пил воду из него. Для него организовали экскурсию по окрестностям.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол