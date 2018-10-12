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Дети игроков минского СКА приглашают поддержать своих пап в квалификации еврокубков

  • 12.10.2018, 21:28

13 октября минчане сыграют с «Порту».

Дети игроков СКА приглашают поддержать своих пап в первом еврокубковом матче этого сезона в Минске. Ведь они самые добрые, отзывчивые и, конечно, лучшие в мире гандболисты, пишет «Трибуна».

В первом матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ «армейцы» на выезде уступили португальскому «Порту» (34:29). Теперь дома СКА предстоит отыгрывать отставание в пять мячей.

Встреча пройдет 13 октября во Дворце спорта (пр-т.Победителей 4) и начнется в 18.45.


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