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Юнкер: ЕС может договориться с Британией о Brexit в ближайшие недели

  • 12.10.2018, 21:32

Вопрос границы с Северной Ирландией остается самым сложным и пока сторонам не удалось договориться.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что условия выхода Великобритании из ЕС будут согласованы в ближайшие недели.

Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Monde, передает eurointegration.com.

"Я хочу верить, что мы можем прийти к соглашению в период между предстоящим на будущей неделе саммитом ЕС и следующим саммитом, который, возможно, пройдет в ноябре. Поэтому нам необходим существенный прогресс, который мы можем учесть на следующей неделе", - сказал Юнкер.

Он подтвердил, что вопрос границы с Северной Ирландией остается самым сложным и пока сторонам не удалось договориться.

"Но это не ЕС навязывал эту дискуссию британцам и ирландцам. Трудности вызваны суверенным решением Великобритании по этому вопросу. В любом случае, если Ирландия откажется принимать предложенные решения, мы не будем заключать соглашение: Ирландия - в первую очередь", - сказал он.

Юнкер также подтвердил, что ЕС готовится и к варианту выхода Великобритании из ЕС без соглашения. "Отнюдь не потому, что мы этого хотим. Но каждая администрация в принципе готовится к тому, чего она хотела бы избежать", - отметил он.


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