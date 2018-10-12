В Раде предложили перенести дату Дня независимости Украины
- 12.10.2018, 21:57
Инициаторы предлагают вести отсчет независимости Украины от 22 января 1918 года - дня провозглашения УНР.
В Верховную Раду внесли законопроект №9192, в котором предлагается назначить 22 января Днем независимости Украины, а 24 августа - Днем восстановления независимости Украины, передает liga.net.
Авторы законопроекта считают, что определение 22 января Днем независимости стало бы восстановлением историчности справедливости.
В пояснительной записке к проекту говорится, что перенос празднования нужен для возвращения правопреемственности современной Украины от Украинской народной республики.
Инициаторы предлагают вести отсчет независимости Украины от 22 января 1918 года - дня провозглашения четвертого Универсала Центральной Рады Украинской народной республики.
24 августа предлагается переименовать в День восстановления независимости Украины.
Инициаторы законопроекта - внефракционные народные депутаты Андрей Ильенко, Михаил Головко, Олег Осуховский, Александр Марченко, Юрий Левченко. Все они - представители партии Свобода.