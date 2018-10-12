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В Раде предложили перенести дату Дня независимости Украины

  • 12.10.2018, 21:57
Фото: shutterstock

Инициаторы предлагают вести отсчет независимости Украины от 22 января 1918 года - дня провозглашения УНР.

В Верховную Раду внесли законопроект №9192, в котором предлагается назначить 22 января Днем независимости Украины, а 24 августа - Днем восстановления независимости Украины, передает liga.net.

Авторы законопроекта считают, что определение 22 января Днем независимости стало бы восстановлением историчности справедливости.

В пояснительной записке к проекту говорится, что перенос празднования нужен для возвращения правопреемственности современной Украины от Украинской народной республики.

Инициаторы предлагают вести отсчет независимости Украины от 22 января 1918 года - дня провозглашения четвертого Универсала Центральной Рады Украинской народной республики.

24 августа предлагается переименовать в День восстановления независимости Украины.

Инициаторы законопроекта - внефракционные народные депутаты Андрей Ильенко, Михаил Головко, Олег Осуховский, Александр Марченко, Юрий Левченко. Все они - представители партии Свобода.


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