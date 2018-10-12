Отравление Скрипаля: какой была задача третьего подозреваемого
- 12.10.2018, 22:19
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В британской полиции всю информацию пока держат засекреченой.
Третий подозреваемый в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля некий Сергей Федотов мог следить за операцией. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на The Telegraph.
По информации источников, он мог наблюдать за операцией или, вероятно, в день отравления его задачей было убедиться, что Скрипаль с дочерью вышли из дома.
В полиции пока ведут расследование, вся информация засекречена и там не раскрывают, какую функцию выполнял Федотов.
Точно известно, что он прилетел в Британию в тот же день, что и подозреваемые Анатолий Чепига и Александр Мишкин, а вылетел из Великобритании 4 марта одним с ними рейсом.
В России на Федотова нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76, - штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны РФ.
4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. и его дочь Юлия. Были обвинены возможные исполнители отравления - полковники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.