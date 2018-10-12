Отравление Скрипаля: какой была задача третьего подозреваемого 12.10.2018, 22:19

2,256

Фото: Getty Images

В британской полиции всю информацию пока держат засекреченой.

Третий подозреваемый в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля некий Сергей Федотов мог следить за операцией. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на The Telegraph.

По информации источников, он мог наблюдать за операцией или, вероятно, в день отравления его задачей было убедиться, что Скрипаль с дочерью вышли из дома.

В полиции пока ведут расследование, вся информация засекречена и там не раскрывают, какую функцию выполнял Федотов.

Точно известно, что он прилетел в Британию в тот же день, что и подозреваемые Анатолий Чепига и Александр Мишкин, а вылетел из Великобритании 4 марта одним с ними рейсом.

В России на Федотова нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76, - штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны РФ.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. и его дочь Юлия. Были обвинены возможные исполнители отравления - полковники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.