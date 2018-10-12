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Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали

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  • 12.10.2018, 22:58
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Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов

Решение связано с потасовкой, которая произошла после боя в Лас-Вегасе.

Бойцы смешанных единоборств россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор будут временно дисквалифицированы.

Об этом 12 октября сообщили в Атлетической комиссии штата Невада, сообщает gordonua.com со ссылкой на ESPN.

Спортсмены дисквалифицированы с 5-го по 24 октября. Решение связано с потасовкой, которая произошла после боя в Лас-Вегасе. В скором времени будет специальная комиссия, которая вынесет решение по санкциям в отношении Нурмагомедова и Макгрегора.

6 октября в Лас-Вегасе российский боец победил Макгрегора в четвертом раунде, после чего в клетке и за ее пределами началась массовая драка. Нурмагомедов вышел за пределы октагона и начал потасовку с тренером ирландского бойца по американскому джиу-джитсу Дилоном Денисом. Макгрегор вступил в потасовку с Тухуговым.

Нурмагомедову не вручили чемпионский пояс UFC за победу в поединке с Макгрегором из-за того, что он нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результата поединка. Покидать клетку сразу после боя запрещено правилами UFC. В результате победителя оглашали без бойцов, их вывели из клетки по решению судей.

На пресс-конференции после боя Нурмагомедов принес извинения комиссии. Из-за инцидента ему приостановили выплату $2 млн за победу над Макгрегором.


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