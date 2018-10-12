Россельхознадзор уничтожил 5,5 тонн санкционных сыров, колбасы и мяса 9 12.10.2018, 23:07

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Деликатесы раздавили и сожгли на полигоне отходов в Московской области.

Россельхознадзор уничтожили 5,5 тонн санкционных сыров, колбасы и мяса. Это продукты из Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов, найденные на складе в Москве. Сегодня деликатесы раздавили и сожгли на полигоне отходов в Московской области.

Найденная партия санкционной еды оказалась одной из самых крупных за все время действия продовольственного эмбарго, отмечает «Эхо Москвы».