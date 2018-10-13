Беларусь победила Люксембург и возглавила группу D Лиги наций
- 13.10.2018, 0:19
Белорусы победили люксембуржцев со счетом 1:0.
В матче Лиги наций Беларусь победила Люксембург (1:0). Единственный гол в игре на счету нападающего Антона Сароки, передает «Трибуна».
Таким образом, команда Игоря Криушенко возглавила группу D, набрав 7 очков. На второй строчке Люксембург – 6 очков.
1 #blrlux 0 pic.twitter.com/98rh1lw1uQ— GoalTV (@GoalTV17) 12 октября 2018 г.
Сборная Беларуси в трех играх не пропустили ни одного мяча: 6:0 разница забитых и пропущенных.
15 октября Беларусь сыграет с Молдовой в Минске.