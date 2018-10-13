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Беларусь победила Люксембург и возглавила группу D Лиги наций

  • 13.10.2018, 0:19
Антона Сарока
Фото: Дмитрий Брушко/TUT.BY

Белорусы победили люксембуржцев со счетом 1:0.

В матче Лиги наций Беларусь победила Люксембург (1:0). Единственный гол в игре на счету нападающего Антона Сароки, передает «Трибуна».

Таким образом, команда Игоря Криушенко возглавила группу D, набрав 7 очков. На второй строчке Люксембург – 6 очков.

Сборная Беларуси в трех играх не пропустили ни одного мяча: 6:0 разница забитых и пропущенных.

15 октября Беларусь сыграет с Молдовой в Минске.


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