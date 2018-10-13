Санкции в действии: российский бизнес просит налоговые льготы 2 13.10.2018, 8:11

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Из-за введения санкций Евросоюза и США российские компании вынуждены платить дополнительные налоги.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил первому вице-премьеру и министру финансов РФ Антону Силуанову письмо с предложением поддержать налоговыми послаблениями бизнес, попавший под санкции Запада, сообщают Ведомости.

По словам Шохина, компании, попавшие под санкции, вынуждены быстро менять структуру собственности, финансирования и управления, а из-за этого - платить дополнительные налоги, сетует Шохин.

Иногда они не могут получить документы за рубежом, чтобы выполнить российский закон о деофшоризации - правила о контролируемых иностранных компаниях, поэтому закон нужно поправить, - пожаловался президент РСПП.

В настоящее время позиция Минфина пока не сформирована, сообщили в министерстве.

Напомним, в начале 2018 года Минфин США предоставил Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. "Кремлевский доклад", как назвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к Путину.

В сентябре американский Минфин заявил, что к ближайшему окружению президента РФ будут применены новые ограничительные меры, если Москва не поменяет курс.