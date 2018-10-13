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Сентябрь стал самым теплым в Беларуси за последние 74 года

  • 13.10.2018, 8:17

Средняя температура в сентябре составила 13-16,5 градуса, что на 2-3 градуса выше нормы.

В прошлом месяце в нашей стране наблюдалась аномально тёплая погода. Синоптики говорят, что климатическое лето закончилось 22-23 сентября, когда среднесуточная температура понизилась до 14 градусов. Но произошло это на две недели позже обычного срока, сообщае ОНТ.

Температурный максимум в сентябре был зафиксирован 4 числа в Пинске и некоторых городах Гомельской области. Тогда температура поднялась на 30,2 градуса выше нуля.


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