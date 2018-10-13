«Воровать надо меньше чиновникам!» 15 13.10.2018, 8:43

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Размер задолженности Беларуси грозит стране дефолтом.

Евразийский банк развития перечислил Беларуси очередной транш кредита - 200 миллионов долларов. Всего же сумма кредита составляет два миллиарда долларов. Эти деньги, по заверению властей, чрезвычайно важные для государства. Сколько уже Беларусь набрала долгов и, самое главное, чем собирается их отдавать?

Беларусь получила миллиард восемьсот миллионов долларов кредита от Евразийского банка развития - остался еще один транш на 200 миллионов. Изначально, три года назад, Лукашенко просил три миллиарда.

Но Беларусь не выполнила 5 из 25 показателей для получения шестого транша кредита, три из которых - контрольные. Так, отсутствуют постановления правительства, направленные на поддержание малого и среднего бизнеса, не созданы институт уполномоченного в защите прав предпринимателей, а об оптимизации государственных предприятий и говорить нечего, передает «Белсат».

«Это такой жест доброй воли. Ведь МВФ убежал, сказал, что хватит экспериментировать. А эти дают. Думаю, политическая подоплека здесь есть: мол, мы с Беларусью как-то хотим дружить, и мы в очередной раз надеемся, что начнутся какие-то реформы. Ведь если смотреть экономику, то все очень жестко, все очень плохо», - говорит Николай Масловский, предприниматель и блогер.

Согласно статистике, внешний госдолг Беларуси с 1996 года вырос более, чем в 17 раз. Получается, каждый год Беларусь влезала в долги приблизительно на 700 миллионов долларов. Что об этом думают жители страны?

«Я даже не знаю, кто виноват в этом. Наверное, руководство - берут кредиты, которых не могут отдать».

«Очень много денег тратят на всякую ерунду - на всякие дворцы и так далее».

«Неизвестно, куда эти деньги берутся, как они распределяются. Куда они исчезают».

«Воровать меньше надо чиновникам!»

В этом году официальный Минск отказался от кредитных программ Международного валютного фонда, заявив о невозможности выполнения требований организации, которые включали в себя ряд реформ, направленных на либерализацию экономики. Так как режим будет возвращать долги?

«Частников будут прессовать, какие налоги придумывать. Ну и, наверное, каждый житель Беларуси на себе почувствует, что страна набрала очень много кредитов, и уровень этих кредитов превысил безопасный барьер, после которого страна уже брать кредиты не может», - говорит Николай Масловский.

По данным специалистов, как раз непрозрачность государственной системы, жесткое регулирование экономики и сомнительное использование денежных средств - негативные факторы в кредитном рейтинге страны, что может не позволить рефинансировать уже существующие долги в будущем. А это грозит дефолтом.

По словам экспертов, в 2019 году Беларуси предстоит выплатить 3,5 миллиарда долларов по государственной задолженности, в 2020 - на 200 миллионов больше.