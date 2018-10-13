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Мировая добыча нефти бьет рекорды

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  • 13.10.2018, 9:16

Объем мирового предложения нефти достиг 100,3 млн баррелей в сутки.

Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства International Energy Agency (IEA).

В ежемесячном докладе агентства говорится, что показатель, включающий в себя добычу нефти, газоконденсатной жидкости и биотоплива, а также переработку сырья, на 2,3 млн баррелей превысил показатель аналогичного периода прошлого года, и на 1,3 млн - результат за предыдущий квартал.

По прогнозам IEА, страны, не входящие в ОПЕК, увеличат объем добычи нефти в 2019 году еще на 1,7 млн баррелей в сутки.

Увеличение добычи нефти со 2-го квартала происходило преимущественно в государствах-членах ОПЕК – за этот период картель нарастил производственные объемы на 500 тыс. баррелей в день, в то время в США добыча возросла на 400 тыс. Согласно результатам отчета, производство биотоплива также выросло на 300 тыс. бар/д по сравнению с предыдущим кварталом.

Напомним, по мнению аналитиков, цены на нефть снижаются из-за возможного предоставления США послаблений для импортеров сырья из Ирана.


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