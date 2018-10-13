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Космонавтов с потерпевшего аварию корабля весной снова попытаются отправить на МКС

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  • 13.10.2018, 9:27

Космический корабль «Союз МС-10» не вышел на орбиту из-за аварии носителя.

Астронавта NASA Ника Хейга и космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина, которых не смогли доставить на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-10", попытаются отправить в космос повторно в 2019 году.

Об этом "Московскому комсомольцу" сообщил исполнительный директор корпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Возможно, будем стараться их отправить на МКС с весны 2019 года", – сказал он.

Представитель "Роскосмоса" подчеркнул, что Овчинину и Хейгу нужно немного отдохнуть. "Торможение, конечно, было энергичным, но к каким-то серьезным последствиям для здоровья не привело", – отметил Крикалев.

Космический корабль "Союз МС-10", запущенный 11 октября с космодрома Байконур к Международной космической станции, не вышел на орбиту из-за аварии носителя. Инцидент произошел спустя несколько минут после старта.

Корабль приземлился в Казахстане, экипаж не пострадал. В NASA заявили, что причины аварии "Союза" будут тщательно расследованы.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "авария произошла на ракете, которая имела очень высокую безаварийную статистику". Источник "Интерфакса" сообщил, что к аварии космического корабля привела неисправность пиропатрона первой ступени ракеты-носителя.


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