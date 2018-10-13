закрыть
13 октября 2018, суббота, 11:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Пять правил отдыха в выходные

1
  • Ваче Давтян
  • 13.10.2018, 9:33
  • 1,103

У многих выходные пролетают быстро и бестолково

И у меня так было, пока я не определил 5 правил отличных выходных. Делюсь ими:

Просыпайтесь рано

Я стараюсь просыпаться в то же время, что и в будний день – в 5.30. В крайнем случае, в 7 утра, когда восходит солнце. Тогда чувствую себя намного энергичнее, да и в понедельник легко просыпаться – не сбиваются биологические ритмы. Важно не засиживаться до поздней ночи перед компьютером или ТВ, и в 10.30-11.00 вечера ложиться спать.

Планируйте выходные

Просмотр фильма, поездка на природу или к друзьям, чтение книги. Прямо в календаре, почасово и придерживаясь этого распорядка. Кажется немного абсурдным делать это в выходные, но эффект очень хороший.

Не работайте в выходные

Многим знакомо, когда приходится доделывать дела в выходные. Это не лучшее занятие для снятия напряжения, поэтому старайтесь решительно отказываться от дел, которые вам дают "на выходные". Если же деваться некуда, тогда запланируйте дела на раннее утро в субботу и сфокусируйтесь в течение 3-4 часов. После чего выкиньте их из головы, и полностью предайтесь отдыху на 2 дня.

Правда, этого правила я придерживаюсь не всегда – таков график бизнес-тренера. Но при возможности обязательно применяю.

Релакс без чувства вины

Усталость накапливается, и внезапно может наступить выгорание. Поэтому в выходные необходимо полностью расслабиться, чтобы потом работать долго и счастливо. Отдохнувшие разум и тело будут находить более эффективные решения, быстрее их решать, избегая конфликтов на работе

Просто смотрите фильм, лежите в кресле, и не переживайте о делах. Гуляйте, думая только о красоте природы. Общайтесь, наслаждаясь только этим процессом.

Занимаюсь спортом

Лучший отдых – это переключение. Сидели всю неделю и работали головой? Руки в ноги и на природу, в спортзал или даже дома – разминка, зарядка, отжимания или планка.

Утром я всегда делаю разминку цигун, потом медитирую, после чего делаю силовую зарядку - "7 min workout" (с помощью одноименного приложения в смартфоне). Это дает мне потрясающую энергию в течение всего дня. А ближе к вечеру делаю комплекс из шести планок, которые отлично развивают пресс и силу рук, и занимаюсь на орбитреке. 

Ваче Давтян, Фейсбук


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников