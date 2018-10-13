Пять правил отдыха в выходные 1 Ваче Давтян

13.10.2018, 9:33

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У многих выходные пролетают быстро и бестолково

И у меня так было, пока я не определил 5 правил отличных выходных. Делюсь ими:

Просыпайтесь рано

Я стараюсь просыпаться в то же время, что и в будний день – в 5.30. В крайнем случае, в 7 утра, когда восходит солнце. Тогда чувствую себя намного энергичнее, да и в понедельник легко просыпаться – не сбиваются биологические ритмы. Важно не засиживаться до поздней ночи перед компьютером или ТВ, и в 10.30-11.00 вечера ложиться спать.

Планируйте выходные

Просмотр фильма, поездка на природу или к друзьям, чтение книги. Прямо в календаре, почасово и придерживаясь этого распорядка. Кажется немного абсурдным делать это в выходные, но эффект очень хороший.

Не работайте в выходные

Многим знакомо, когда приходится доделывать дела в выходные. Это не лучшее занятие для снятия напряжения, поэтому старайтесь решительно отказываться от дел, которые вам дают "на выходные". Если же деваться некуда, тогда запланируйте дела на раннее утро в субботу и сфокусируйтесь в течение 3-4 часов. После чего выкиньте их из головы, и полностью предайтесь отдыху на 2 дня.

Правда, этого правила я придерживаюсь не всегда – таков график бизнес-тренера. Но при возможности обязательно применяю.

Релакс без чувства вины

Усталость накапливается, и внезапно может наступить выгорание. Поэтому в выходные необходимо полностью расслабиться, чтобы потом работать долго и счастливо. Отдохнувшие разум и тело будут находить более эффективные решения, быстрее их решать, избегая конфликтов на работе

Просто смотрите фильм, лежите в кресле, и не переживайте о делах. Гуляйте, думая только о красоте природы. Общайтесь, наслаждаясь только этим процессом.

Занимаюсь спортом

Лучший отдых – это переключение. Сидели всю неделю и работали головой? Руки в ноги и на природу, в спортзал или даже дома – разминка, зарядка, отжимания или планка.

Утром я всегда делаю разминку цигун, потом медитирую, после чего делаю силовую зарядку - "7 min workout" (с помощью одноименного приложения в смартфоне). Это дает мне потрясающую энергию в течение всего дня. А ближе к вечеру делаю комплекс из шести планок, которые отлично развивают пресс и силу рук, и занимаюсь на орбитреке.

Ваче Давтян, Фейсбук