закрыть
13 октября 2018, суббота, 11:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Cперцпредставитель США провел переговоры с талибами

  • 13.10.2018, 9:52
Залмай Халилзад
Фото: AP

Детали переговоров неизвестны.

Залмай Халилзад, спецпредставитель США по примирению в Афганистане, провел переговоры с представителями «Талибана» в Катаре. Целью переговоров является поиск путей по прекращению 17-летнего участия США в афганской войне.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Согласно этой информации, это уже вторая встреча за четыре месяца на которой представители США ведут прямые переговоры с талибами, передает «Голос Америки».

Ныне Халилзад совершает турне по региону – он проводит встречи в Афганистане, Пакистане, ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.

После терактов 11 сентября 2001 года и отказа талибов выдать Усаму бин Ладена, войска международной коалиции лишили Талибан власти в Афганистане. Ныне целью талибов является вывод войск США и установление в Афганистане правительства, чьи взгляды на ислам соответствуют трактовке Талибана.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников