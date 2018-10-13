Cперцпредставитель США провел переговоры с талибами 13.10.2018, 9:52

Залмай Халилзад

Фото: AP

Детали переговоров неизвестны.

Залмай Халилзад, спецпредставитель США по примирению в Афганистане, провел переговоры с представителями «Талибана» в Катаре. Целью переговоров является поиск путей по прекращению 17-летнего участия США в афганской войне.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Согласно этой информации, это уже вторая встреча за четыре месяца на которой представители США ведут прямые переговоры с талибами, передает «Голос Америки».

Ныне Халилзад совершает турне по региону – он проводит встречи в Афганистане, Пакистане, ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.

После терактов 11 сентября 2001 года и отказа талибов выдать Усаму бин Ладена, войска международной коалиции лишили Талибан власти в Афганистане. Ныне целью талибов является вывод войск США и установление в Афганистане правительства, чьи взгляды на ислам соответствуют трактовке Талибана.