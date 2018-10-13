Андрей Горбунов: С полем на стадионе «Динамо» что-то не так 1 13.10.2018, 9:56

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Андрей Горбунов

Футболисты теряли равновесие на ровном месте.

Голкипер сборной Беларуси по футболу Андрей Горбунов прокомментировал Прессболу победу над командой Люксембурга (1:0) и посетовал на состояние поля минского стадиона "Динамо".

- Могли организовать много атак, но не пользовались свободными зонами. При этом они не создали много моментов у наших ворот.

Важно, что заработали три очка. Можно при хорошей игре сыграть вничью, как получилось в последний раз в матче с ними, когда пропустили на последней секунде.

Качество поля? Да, у нас ребята теряли равновесие на ровном месте. Правда, с полем сегодня было что-то не так. Я пытался что-то подсказывать партнерам, но все равно было очень много падений. Не знаю, в чем дело, но все были в одинаковых условиях.

Третья победа всухую? Когда оборона играет на ноль, то и нападающим легче играть впереди. Неплохой календарь составлен для нашей сборной. Этим нужно воспользоваться. Две подряд игры дома — большой плюс. Необходимо набрать максимальное количество очков.