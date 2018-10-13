Путину выключили звук в Беларуси 4 13.10.2018, 10:15

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Часть его выступления после встречи с Лукашенко журналисты не услышали.

Из многих нерешенных вопросов непростых взаимоотношений России с Беларусью окончательно, похоже, решена лишь проблема торговли сельхозпродуктами. Об этом 12 октября по итогам двухсторонних переговоров с Путиным сообщил участникам форума регионов России и Беларуси в Могилеве Александр Лукашенко. Путин также сделал какое-то заявление. Но какое именно, журналисты не узнали: организаторы вырезали звук, пишет «Московский комсомолец».

Небольшой по российским масштабам белорусский Могилев принимал мощный десант регионов России на пределе своих пропускных возможностей. Во всяком случае, чтобы приземлиться на местном аэродроме, борт с отечественными журналистами и одной из делегаций в ожидании своей очереди на посадку долго кружил над бескрайними полями Могилевщины.

фото: Наталия Губернаторова

Прилетел на форум и Владимир Путин. Однако начал он свой визит с двухсторонней встречи с Александром Лукашенко. За последний месяц лидеры двух союзных государств, как подсчитали журналисты, встретились в третий раз. И это понятно: в перечень нерешенных ими вопросов входят такие, как: стоимость поставок в Беларусь российских нефти и газа и объемы белорусского сельхозэкспорта в нашу страну, не говоря о предоставлении Беларуси новых российских кредитов. (Речь о возможности рефинансирования Россией белорусского долга на сумму 1 млрд долларов, а также транша кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития в 0,2 млрд долларов).

Правители беседовали с глазу на глаз около часа, а затем плечом к плечу вышли к заждавшимся их участникам пленарного заседания. Первым начал говорить Путин. Однако, едва он начал, как белорусы вырубили трансляцию. Судя по картинке, российский президент был настроен оптимистично. Но чем мог быть вызван этот оптимизм — «расшивкой» накопившихся проблем, или напротив, сохранением статуса кво, осталось неизвестным.

Звук чудесным образом восстановился, когда ВВП перешел к позитиву в отношении двух стран.

— Беларусь занимает первое место в российском товарообороте со странами СНГ. Наш товарооборот с Беларусью составляет 32 млрд долларов, но вполне реально вывести его на уровень 50 млрд долларов.

Тема энергоносителей в выступлении российского лидера все же возникла, но в неожиданном контексте:

— Себе в ущерб вместо того, чтобы продавать вам газ, мы строим в Беларуси АЭС, — под поощрительные улыбки зала заявил Путин.

После него настала очередь Лукашенко. Его выступление журналистам удалось услышать полностью.

— Надеюсь, что в ближайшее время мы снимем все вопросы, мешающие созданию нашего совместного производства, — заявил он. — Но хотелось, чтобы мы с президентом Путиным меньше занимались вопросами, которые по силам решить правительствам и министерствам наших стран, — нахмурился он.

Наиболее «чувствительным» вопросом, по оценке Лукашенко, является не нефтегазовые сюжеты, а сбыт сельхозпродукции. Причем решают этот вопрос , подчеркнул он, очень часто запретительными мерами. Но на нашем форуме мы наконец договорились, как будем развязывать эту проблему. И это поддержали правительства двух стран».

Российско-белорусский региональный форум в целом прошел к обоюдному удовольствию. Отметим лишь, что 25 октября в Гомеле пройдет следующий региональный форум — на этот раз белорусско-украинский. В гости к Лукашенко тогда приедет Порошенко. И перечень обсуждаемых вопросов для этой встречи уже, наверняка, готов.