Нацбанк попросил не строить у его санатория свинокомплекс 2 13.10.2018, 10:26

Свинокомплекс на 36 600 поросят-отъемышей в год в урочище Выгода Пружанского района строить не будут.

Под объект выберут другую площадку, сообщает газета «Раённыя буднi».

Решение о переносе стройплощадки было принято по результатам общественного обсуждения. Против возведения свинокомплекса выступило руководство санатория «Ружанский», учредителем которого является Нацбанк Беларуси. Согласно первоначальному проекту объект располагался в 4900 метрах от оздоровительного учреждения. Руководство санатория и Нацбанка посчитало, что неприятные запахи со свинокомплекса будут распространяться и до здравницы, сообщали ранее «Раённыя буднi».

Администрация учреждения также направила обращение районным и областным властям с просьбой выбрать другой вариант размещения объекта. В ответе на их письмо сообщалось, что место размещения свинокомплекса было выбрано комиссией в одном варианте по причине отсутствия альтернативных земельных участков для такого объекта.

Как сообщил заместитель председателя райисполкома Сергей Гук, принято решение изменить площадку для строительства свинокомплекса. Выбрано новое место, которое согласовано с облисполкомом. Оно находится на значительном расстоянии от санатория «Ружанский». Скоро по этому вопросу пройдут очередные общественные обсуждения.