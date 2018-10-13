Инь и янь российского социального устройства Виктор Шендерович

13.10.2018, 10:28

Виктор Шендерович

Фото: delfi

История с Кокориным и Мамаевым выглядит, ей-богу, идеально законченной в этическом плане.

Чтобы мажоры-миллионеры не смогли откупиться за хулиганство и сели в СИЗО на общих основаниях, им надо было отоварить с утра пораньше не кого попало, а члена правительства, да еще и перейти дорогу бывшему замдиректору ФСБ.

Встречным изгибом логики: чтобы наконец испортить аппетит детям мигалок и золотых парашютов, судьба должна была послать им (вместо закона и общественного контроля) отвязавшихся хамов из их же элиты.

Это какой-то инь и янь российского социального устройства. Одно вошло в другое, и трудно перестать этим любоваться.

Виктор Шендерович, Фейсбук