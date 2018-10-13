На выборах в двух землях ФРГ решается и судьба канцлера Меркель 13.10.2018, 10:47

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На выборах в Баварии 14 октября, а через две недели в Гессене, ожидаются крупные потери консерваторов.

В ближайшее воскресенье, 14 октября, в Баварии будут выбирать новый земельный парламент - ландтаг. Две недели спустя такая же процедура предстоит в Гессене. У власти в обеих федеральных землях - консервативные премьер-министры. В Гессене Фолькер Буффье (Volker Bouffier) - представитель Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), в Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) - деятель Христианско-социального союза (ХСС). Обе партии формируют единый консервативный блок ХДС/ХСС - ведущую силу правящей в Германии коалиции, пишет dw.com.

Предвыборные опросы не сулят консерваторам в Баварии и Гессене ничего хорошего. Если же подтвердятся самые пессимистичные прогнозы, то итогом этих земельных выборов вполне может стать и скорая отставка канцлера Ангелы Меркель.

Тема местных выборов - конфликт в центральном правительстве

У земельных выборов в Германии всегда есть региональная специфика. Вотум избирателей на них во многом зависит от положения дел на местах - порядка на улицах, наличия или отсутствия достаточных мест в детских садах, глубины выбоин на дорогах, качества школьного образования.

Политика центрального правительства играет, скорее, второстепенную роль. В этот раз, однако, в публикациях на тему предстоящих выборов в Баварии и Гессене едва ли не чаще, чем о местных деятелях, речь идет о канцлере и ее министре внутренних дел - Хорсте Зеехофере (Horst Seehofer), занимающим к тому же еще и пост председателя ХСС.

То вялотекущий подспудный, то острый публичный конфликт между лидерами двух "братских" консервативных партий стал доминирующей внутриполитической темой сразу после формирования четвертого правительства Меркель весной этого года и привел к общему снижению рейтинга правящей в Германии коалиции. Возникло впечатление, что этот конфликт парализовал работу всего кабинета министров.

Непредсказуемый министр внутренних дел

Баварские консерваторы, которые в ближайшее воскресенье, скорее всего, лишатся абсолютного большинства в ландтаге, в профилактических целях уже возлагают ответственность за предстоящие потери на Берлин и, в частности, указывая на распри в центральном правительстве. Их зачинщиком всякий раз был министр внутренних дел, с него и спрос. А ведь Зеехофер до переезда в Берлин был премьер-министром Баварии, и ушел с этого поста вынужденно, проиграв внутрипартийную борьбу.

Наблюдатели считают Зеехофера непредсказуемым политиком, так что неизвестно, как он себя поведет в том случае, если поражение его ХСС в Баварии и в самом деле станет сокрушительным. Хорошо, если просто уйдет в отставку, на что надеются, по сведениям инсайдеров, три четверти министров в правительстве Меркель да и, очевидно, она сама.

Но он, говорят люди из окружения главы МВД, непременно хочет увести за собой с политического Олимпа и канцлера. Поэтому Зеехофер, скорее всего, сам по себе в отставку не уйдет. Оставшись в правительстве, он будет и дальше конфликтовать с Ангелой Меркель. Когда-нибудь у нее сдадут нервы, она уволит Зеехофера, что стало бы поводом для выхода из правительства и его однопартийцев. Это означало бы развал правящей коалиции и, очевидно, досрочные выборы.

Ответственность канцлера за потери консерваторов

Земельное правительство в Гессене возглавляет верный и абсолютно лояльный соратник Ангелы Меркель. Таких стойких союзников в номенклатуре ХДС у нее остались единицы.

В Гессене же консерваторам, правящим здесь на пару с партией "Союз-90"/"зеленые" также грозят существенные потери. Пять лет назад они получили еще более 38 процентов голосов, теперь будет - по опросам - примерно на 10 процентных пунктов меньше.

А вот "зеленый" партнер консерваторов, скорее всего, почти удвоит свое представительство в ландтаге Гессена. Пять лет назад было 11 процентов, теперь предсказывают 18. Следовательно, если этим двум партиям вместе взятым не хватит голосов для продолжения правительственной коалиции, то виной тому будут потери ХДС - партии Меркель. На нее христианские демократы и начнут возлагать ответственность за электоральные потери на земельных выборах.

В ХДС/ХСС уже и вслух спрашивают, тот ли Ангела Меркель лидер, который способен вернуть консерваторам былое доверие избирателей? Ведь не далее, как по итогам всеобщих парламентских выборов 2013 года, консервативному блоку не хватило всего-то пяти депутатских мандатов до абсолютного большинства в бундестаге.

Останется ли Меркель председателем ХДС?

Ответ на этот вопрос предстоит дать делегатам съезда ХДС, который пройдет в начале декабря в Гамбурге. Помимо всего прочего, делегатам предстоит переизбрать председателя партии. С 2000 года этот пост бессменно занимает Ангела Меркель. Она намерена сохранить его за собой и дальше.

Были годы, когда на своих съездах христианские демократы переизбирали Меркель председателем ХДС большинством в 96 и даже 98 процентов голосов. А результат в 89,5 процента на съезде в 2016 году она сама сочла неважным, назвала его "честным". (2016 год был годом пика миграционного кризиса в Германии).

При этом еще ни разу у Меркель не было соперника на выборах председателя ХДС. На съезде в Гамбурге альтернативный кандидат будет. И даже не один. Это, считают наблюдатели, не признак внутрипартийной демократии, это признак резкого снижения авторитета Меркель.

Если в начале декабря в Гамбурге ее не переизберут председателем ХДС, Меркель уйдет в отставку и с поста канцлера. Так прямо она это не сказала, но и сомнений на этот счет не оставила, заявив, что для нее "председательство в партии и пост канцлера неразделимы". Еще в 2004 году, когда ее предшественник Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) был вынужден уйти с поста председателя Социал-демократической партии Германии, Меркель назвала это началом конца его правления. И оказалась права.