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Британские ученые: Ешьте больше растительной пищи, чтобы спасти мир

  • 13.10.2018, 10:58

Человечеству стоит поменять свою диету, чтобы не вредить климату, считают ученые.

Если мир собирается бороться с изменением климата, нехваткой воды и загрязнением окружающей среды, то людям необходимо перейти на "флекситарианскую" диету, передает BBC.

Она состоит преимущественно из растительной пищи и является ключевым элементом на пути к экологически устойчивому будущему 2050 года.

При этом необходимо вдвое сократить объем пищевых отходов и заметно повысить производительность сельского хозяйства, считают ученые.

Новое исследование о том, как производство и потребление пищи влияют на планету, вышло вслед за знаковым докладом Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Пищевая индустрия оказывает значительное влияние на изменение климата: истощает запасы пресной воды и загрязняет окружающую среду, прежде всего из-за избыточного применения азота и фосфора, отмечают авторы.

И это воздействие возрастает: по расчетам ученых, из-за роста населения планеты и доходов между 2010 и 2050 годами этот прирост может составить от 50 до 90%. Этого будет достаточно, чтобы исчерпать возможности Земли.

Однако для предотвращения опасностей нужен системный подход, одного решения будет недостаточно, утверждают ученые.

Авторы оценили потенциал так называемой "флекситарианской диеты" с точки зрения изменений климата.

"Есть целый ряд здоровых диет, но общее в них будет то, что, согласно последним научным данным, в них всех преобладает растительная пища", - говорит ведущий автор - доктор Марко Спрингманн из Оксфордского университета.

"Вы можете начать с диеты с небольшим количеством животных продуктов, кто-то называет ее средиземноморской, мы же называем ее флекситарианской диетой, а затем перейти к пескетарианской, вегетарианской и веганской, - мы попытались оставить самый консервативный вариант, но даже он предполагает лишь одну порцию красного мяса в неделю", - замечает Спрингманн.

Если бы мир стал придерживаться этой диеты, то выбросы парниковых газов от сельского хозяйства уменьшились бы более чем вдвое.

Но вместе с изменением диеты нужно поменять методы ведения сельского хозяйства - повысить урожайность существующих пахотных земель, рациональнее использовать водные ресурсы, ограничить использование удобрений и внедрить их вторичную переработку.

"Мы посмотрели на улучшение урожайности самых насущных для здоровья сельскохозяйственных культур, таких как фрукты, овощи и бобовые, - говорит Спрингманн. - В прошлом было много инвестиций в устойчивые зерновые культуры, такие как кукуруза, но теперь нужно двигаться в сторону тех культур, которые нам нужнее. Мы также обратили внимание на повышение эффективности использования воды, на мониторинг и утилизацию удобрений - многие из них стекают в реки, создавая "мертвые зоны" в океанах".

Также, если вдвое сократить количество неиспользуемого продовольствия, то воздействие сельского хозяйства на окружающую среду снизится на 16%, подсчитали исследователи.

"Пищевые отходы необходимо сокращать на всех звеньях пищевой цепи: от хранения, транспортировки, упаковки и маркировки - до изменений в законодательстве и бизнесе, продвигающих концепцию поставок без отходов", - говорит Фабриче де Клерк, научный директор компании EAT, финансировавшей исследование.

Главное - чтобы эти решения внедрялись комплексно.

"Прокормить 10 миллиардов человек возможно - но только если мы изменим стиль потребления пищи и способы ее производства, - считает Йохан Рокстрем, еще один автор исследования, недавно назначенный директором Потсдамского института изучения климатических изменений. - Все вместе позволит и планете, и людям остаться здоровыми".

Исследование опубликовано в журнале Nature.


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